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Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Nyugtatóval kábította a lakókat egy rabló

Infostart / MTI

Az elkövető többször is nyugtatót használt, hogy elkábítsa áldozatait, ám volt, hogy a nyers erőszak mellett döntött.

Tíz év szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Járásbíróság egy nőt, aki több idős embert rabolt ki Miskolcon 2024 januárjában – közölte hétfőn a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint a vádlott hat esetben csöngetett be idős emberek miskolci otthonába, hogy tőlük pénzt szerezzen. Egyes esetekben önkormányzati dolgozónak adta ki magát, gondosórát és táplálék-kiegészítőt kínált, máskor aláírásgyűjtésre vagy arra hivatkozott, hogy egy hozzátartozótól hozott üzenetet.

Három idős embert nyugtatóval elkábított és így vette el az értékeiket, egy sértettet az ágyra lökött és befogta a száját, míg két esetben a sértett ébersége hiúsította meg a rablást.

A terhelt több millió forint készpénzt, aranyláncot és bankkártyát tulajdonított el.

A bíróság a vádlottat rablás minősített esetei és kísérlete, rablás előkészülete, kifosztás minősített esete és más bűncselekmények miatt ítélte el. A nőt egyes sértettek kárának megfizetésére is kötelezték.

Súlyosbító körülménynek számított a vádlott büntetett előélete – így az, hogy korábban rablások miatt ítélték el –, a hasonló bűncselekmények gyakorisága és a bűncselekmények többszörös halmazata. Enyhítő körülmény volt a nő egészségi állapota, a nyomozás alatt tett beismerő vallomása, az időmúlás és az, hogy egy cselekmény kísérleti szakban maradt.

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