Jogosítvány nélkül, ittasan próbálta megfejteni, hogy is működik a váltó – videó

Pár nappal ezelőtt Somogyban egy nő a barátnőjét tanította volna váltókezelésre, amikor a jármű hirtelen megindult, majd a kerítésnek ütközött. A helyszínen a rendőrök intézkedés alá vonták a jármű vezetőjét, egy harmincas éveiben járó asszonyt, aki nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul a balesetet megelőzően alkoholt fogyasztott – írja beszámolójában a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A balesetező nő arra kérte az autzó tulajdonosát, hogy tanítsa meg neki a sebességváltó kezelését, mert a közeljövőben szeretne vezetni tanulni és jogosítványt szerezni. Mivel a jármű az udvaron állt, úgy gondolta, hogy a vezetői engedély hiánya ellenére ott gyakorolhat.

Barátnője a nyitott vezetőoldali ajtó mellett állva próbálta elmagyarázni neki a fokozatokat. A jármű beindítását követően a nő benyomta a fék- és kuplungpedált, majd amikor azokat felengedte, az autó hirtelen, nagyobb lendülettel hátrafelé indult. A gépkocsi a mellette álló nőt a nyitott ajtóval magával sodorta, majd egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítésoszlopnak ütközött. A sérültet kórházba szállították, az autót vezető nővel szemben eljárás indult.