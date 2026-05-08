2026. május 8. péntek Mihály
Lens flare sunlight and clear blue sky
Nyitókép: SEAN GLADWELL / Getty Images

Extrém hőségben hagyta magára a tűző napon négy, tíz éven aluli gyermekét

Infostart / MTI

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen 1 év 8 hónap – 2 év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélt egy nőt, aki egy forró nyári napon egy órán át folyadék és felügyelet nélkül hagyta négy, 10 éven aluli gyermekét Miskolc belvárosában – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatás szerint a vádlott két évvel ezelőtt júliusban kora délután bement egy miskolci plazmaközpontba, miközben az épület előtti közterületen legalább egy órára folyadék és felügyelet nélkül hagyta 9, 5 és 3 éves gyermekei mellett 20 hónapos kisgyermekét. Mindezt annak ellenére tette, hogy aznap harmadfokú hőségriasztás volt érvényben, és 35 Celsius-fok feletti hőmérséklettel 102 éves melegrekord dőlt meg.

Egy, a fentieket észlelő járókelő felfigyelt a legkisebb gyermek kiszáradásközeli állapotára, vizet adott neki, és értesítette a rendőrséget. A vádlott már korábban és az eset után is súlyosan elhanyagolta a sértettet, aki emiatt többször kórházi ápolásra is szorult – írták.

A közlemény szerint a nő cselekményeivel és súlyos kötelességszegéseivel a kisgyermek testi fejlődését veszélyeztette. Ítélethozatalkor súlyosító körülmény volt a vádlott büntetett előélete, enyhítő körülményként értékelték a beismerő vallomását és megbánó magatartását.

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Megütötték a magyar tőzsdét, mutatjuk az okokat!

Kiújult a káosz a Hormuzi-szoros körül, az Egyesült Államok iráni katonai célpontokat támadt, miután Irán rakétákkal, drónokkal és kis hadihajókkal tüzet nyitott három amerikai rombolóra. Az olajár kissé emelkedik a hírekre, míg az ázsiai tőzsdék estek, és Európában is csökkenéseket látni, a hangulaton nem segít, hogy Donald Trump ismét felemlegette a vámokat. Itthon a Molra figyelnek a befektetők, az olajvállalat hajnalban közzétette első negyedéves számait, a hazai blue chipek közül elsőként, a Telekom pedig ma már osztalék nélkül forog, ennek megfelelően esik az árfolyam. Makrofronton itthon az áprilisi inflációs adat és az előzetes államháztartási beszámoló izgalmas, Amerikából pedig délután érkezik egy fontos munkanélküliségi statisztika. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Visszatért a toleranciasávba az infláció, de a szakértők máris figyelmeztetnek: ez még nem a vége

A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

