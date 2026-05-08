2026. május 8. péntek Mihály
A closeup of a dimly lit prison holding cell door with gripping the bars - 3D render
Nyitókép: allanswart/Getty Images

Bottal vert halálra két embert, miután hallucinálni kezdett

Infostart

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék pénteken nem jogerősen azt a férfit, aki egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített tavaly márciusban a Somogy vármegyei Fonó településen.

Vadócz Attila, a bíróság szóvivője közölte, hogy a bíróság a vádlottat több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt marasztalta el. A főbüntetés mellett véglegesen eltiltotta a járművezetéstől, valamint kötelezte a büntetőeljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.

A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövető 2025. március 14-én fonói otthonában hallucinálni kezdett. Azt képzelte, hogy az unokahúgát elrabolták, őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfa botot, a község központjába ment, rátámadt egy idős asszonyra, legalább négyszer fejbe verte, majd a kezén és a lábán sebesítette meg a védelmére érkező, a vádlottat lecsillapítani próbáló idős férfit.

A vádlott ezután berúgta a csemegebolt bezárt ajtaját és a bottal olyan erővel bántalmazta az üzlet eladóját, hogy a nő a helyszínen életét veszítette.

A férfi magához vette a bolt mintegy 200 ezer forint bevételét és az eladó autójával elhajtott a helyszínről. Több rendőrjárőr üldözőbe vette, Siófokon fogták el, miután a járművel balesetet szenvedett.

Az ámokfutó által elsőként megtámadott nő néhány nappal később a kórházban elhunyt, az idős férfi esetében életveszélyes sérülés is kialakulhatott volna.

Az ügyész tudomásul vette a bíróság döntését, a vádlott és a védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

gyilkosság

bántalmazás

kaposvári törvényszék

tényleges életfogytiglan

fonó

fegyházbüntetés

A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál

Válságos helyzetben készül a Real Madrid a vasárnapi el Clásicóra. Akadtak már nehéz időszakok a jövő márciusban már 125 éves klub életében, a mostani az egyik legnehezebb. A „királyi klub” szinte biztosan címnyerés nélkül zárja sorozatban a második szezonját, miközben a csapategység megbomlott, a vezetőedző tekintélye elillant, a szurkolótábor pedig egyre elégedetlenebb.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról

Mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön...

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

2026. május 8. 14:18
Extrém hőségben hagyta magára a tűző napon négy, tíz éven aluli gyermekét
2026. május 8. 13:45
Strómanok, fiktív számlák, eltűnt milliárdok: 180 pénzügyőr csapott le egyszerre – videó
