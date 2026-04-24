Gyilkos rémtett Szolnokon: két emberrel végzett az erdőben

A többszörös visszaesőnek minősülő férfi – akit korábban szemérem elleni erőszak bűntette miatt is elítéltek – 2023 áprilisában szabadult vagyon elleni bűncselekmények miatt kiszabott fegyházbüntetéséből.

Az ügyészség vádirata szerint a férfi szabadulása után ismerkedett meg későbbi élettársával, akivel Ózdon együtt lakott. Két-három hónappal a cselekmény előtt Szolnokra utaztak, ahol először hajléktalanszállón laktak, majd az utcán hajléktalan életmódot folytattak. Ennek során ismerkedtek meg egy szintén hajléktalanként élő másik férfival, akivel ezután hárman együtt laktak a Zagyva folyó erdős árterében, egy sátorban.

Az elkövető és a sértettek 2025. július 18-án napközben Szolnokon együtt italoztak, majd a két sértett a közösen használt sátorhoz visszatért, míg a vádlott egy másik ismerősét kezdte keresni a városban. Amikor a férfi az esti órákban a sátorhoz visszament, úgy vélte, hogy a sértettek éppen szexuális kapcsolatot próbáltak létesíteni egymással – közölte a főügyészség.

Ezen feldühödve a vádlott a másik férfit kirángatta a sátorból, majd földre került áldozatát a fején és testszerte ököllel ütlegelte, számos alkalommal megrúgta. Az elhúzódó bántalmazás során a vádlott tevékenységébe belefáradva rövid időkre megpihent, ezen időszakok alatt további szeszesitalt fogyasztott.

A vádlott – miután a férfi bántalmazásával felhagyott – a sátor mellett fekvő élettársával veszekedni kezdett. A sértett megpróbált a vádlott gyanúsítása ellen tiltakozni, azonban a férfi rátámadt, a nőt szintén a fején, illetőleg testszerte ököllel ütlegelni kezdte, majd

egy csavarhúzó nyelével, botokkal, széklábbal, fémrúddal a fején, illetve a testén több alkalommal megütötte.

A bántalmazás következtében a férfi élettársa a hajnali órákban meghalt. A bántalmazás következtében a másik férfi súlyos – köztük életveszélyes koponyacsonttöréssel járó – sérüléseket szenvedett, kórházba szállították, azonban 2025. július 30-án a hosszas kezelés ellenére ő is elhunyt – közölték.

A főügyészség a cselekmény elkövetése óta letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék fog első fokon döntést hozni – szerepel a közleményben.