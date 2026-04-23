2026. április 23. csütörtök Béla
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Csapdába csalták az álnyomozókat – videó

Infostart / MTI

Ötfős bandát számoltak fel a rendőrök Bács-Kiskun és Pest vármegyében, a gyanúsítottak nyomozóknak kiadva magukat próbáltak egy kalocsai nőt rávenni több millió forint megtakarításának átadására – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a kalocsai nőt telefonon hívta fel két férfi, akik magukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályán dolgozó rendőröknek adták ki. Az álnyomozók azt állították, hogy a nő banki adatai kiszivárogtak, ezért megtakarítása veszélybe került. Rávették arra, hogy a lekötött megtakarításából pénzt vegyen fel, és azt adja át egy „rendőrnek”.

A nő elindította a pénzfelvétel folyamatát, de mivel az üggyel kapcsolatban egyre több hívást kapott, gyanút fogott, és felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.

Az igazi nyomozók felismerték a csalást, és a nő segítségével csapdát állítottak a bűnözőknek. A sértett látszólag beleegyezett az álrendőrök minden kérésébe, és megállapodtak abban, hogy Kalocsán több millió forintot ad át nekik.

Szerdán meg is érkeztek az álrendőrök, akik közül az egyik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársának adta ki magát.

Az átadást követően a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat. A banda további három tagját egy Pest vármegyei településen fogták el – írták.

A bűnbanda öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

rendőrség

bűnbanda

álrendőr

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Forint: délután jött a fordulat

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azonban délután a szerda este látott szintekre erősödött vissza.

Olcsó eurót ígért, csúnyán átverte az embereket: több városban szedte áldozatait a csaló

Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

