Csapdába csalták az álnyomozókat – videó

A tájékoztatás szerint a kalocsai nőt telefonon hívta fel két férfi, akik magukat a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kibervédelmi Osztályán dolgozó rendőröknek adták ki. Az álnyomozók azt állították, hogy a nő banki adatai kiszivárogtak, ezért megtakarítása veszélybe került. Rávették arra, hogy a lekötött megtakarításából pénzt vegyen fel, és azt adja át egy „rendőrnek”.

A nő elindította a pénzfelvétel folyamatát, de mivel az üggyel kapcsolatban egyre több hívást kapott, gyanút fogott, és felvette a kapcsolatot a helyi rendőrökkel.

Az igazi nyomozók felismerték a csalást, és a nő segítségével csapdát állítottak a bűnözőknek. A sértett látszólag beleegyezett az álrendőrök minden kérésébe, és megállapodtak abban, hogy Kalocsán több millió forintot ad át nekik.

Szerdán meg is érkeztek az álrendőrök, akik közül az egyik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársának adta ki magát.

Az átadást követően a helyi és vármegyei rendőrök, valamint a Hírös kommandósok elfogták a férfiakat. A banda további három tagját egy Pest vármegyei településen fogták el – írták.

A bűnbanda öt tagját csalás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.