ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.76
usd:
337.75
bux:
101737.52
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Sikerrel adta ki magát pénzügyi tanácsadónak

Infostart / MTI

Több ügyfelétől összesen csaknem százmillió forintot csalt ki az a pénzügyi tanácsadó, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken.

Németh Eszter közlése szerint a 44 éves zalaegerszegi férfi a 2010-es években a pénzügyi szektorban elsősorban biztosítás-közvetítőként, pénzügyi tanácsadóként tevékenykedett különböző gazdasági társaságoknál. A munkája révén olyan személyekkel is kapcsolatba került, akik jelentősebb megtakarítással vagy vagyonnal rendelkeztek, és akik megbíztak a vádlott pénzügyi ismereteiben és jártasságában, tanácsot is kértek tőle a pénzeszközeik befektetési lehetőségét illetően.

A vádlott az ügyfelei bizalmát kihasználva 2018-ban arra vette rá őket, hogy különböző befektetési céllal nagyobb összegű készpénzt adjanak át neki. Az ígért befektetési lehetőségek - biztosítási szerződések, kriptovaluta-üzletek, egyéb vállalkozások - azonban csak a megtévesztést szolgálták, a három sértettől átvett összesen 36,6 millió forintot a férfi saját céljaira használta.

A tájékoztató szerint a vádlott egy további sértettől az anyagi nehézségeire hivatkozva kért és kapott kölcsön több részletben összesen 60 millió forintot, miközben tisztában volt azzal, hogy a pénzt nem tudja visszafizetni. A sértett határozott fellépésének és a feljelentés kilátásba helyezésének köszönhetően a vádlott 2023-ban több részletben teljes egészében visszafizette a 60 millió forintot.

A férfival szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat börtönbüntetés kiszabását indítványozva, továbbá kezdeményezte a biztosításközvetítői és pénzügyi tanácsadói tevékenységtől mint foglalkozástól való eltiltását is.

Kezdőlap    Bűnügyek    Sikerrel adta ki magát pénzügyi tanácsadónak

keszthely

csalás

befektetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keresik az irányt a tőzsdék, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Keresik az irányt a tőzsdék, mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Csökkenéssel zártak csütörtökön az irányadó amerikai indexek és az ázsiai tőzsdéken is rossz a hangulat, egyedül a chipgyártók emelkednek ki a dél-koreai piacon, a Samsung és az SK Hynix új csúcsra ment. Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokkal kezdődik a pénteki kereskedés, a mai adatok közül a délutáni amerikai fogyasztói bizalmi index lesz érdekes, magyar szempontból pedig az S&P estére várható hitelminősítése lesz érdekes. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális csapás ez a csirkemellre: ezt aztán nem teszik zsebre a magyar vásárlók

Brutális csapás ez a csirkemellre: ezt aztán nem teszik zsebre a magyar vásárlók

A baromfihúsok árának alakulását jelentősen befolyásolta a kormányzati árrésstop.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

A ceasefire was due to come into effect once Israel had given its approval, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on Gaza overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 07:25
Börtönbe megy a Mosoni-Duna Aquamanje
2025. október 10. 06:12
Ha nem ül a volánnál, nem büntethetik meg - gondolhatta az eltiltott, bedrogozott sofőr
×
×
×
×