Videón a veszélyes dühkitörés: kidobták a kocsmából, mérgében az autók közé lökte a biciklijét

Annyira mérges lett egy férfi, amiért kidobták ittassága miatt a kocsmából, hogy kis híján súlyos balesetet okozott. A Győri Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetése miatt állítja bíróság elé az elkövetőt – írja a 24.hu.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly októberben egy győri vendéglátó egységben italozott. Innen azonban kitették a szűrét az állapota miatt. A férfi ettől annyira mérges lett, hogy a kocsma falának támasztott kerékpárját egy mozdulattal kilökte az úttest felé.

A bicikli kigurult az úttestre, ahol egy autó sofőrje még elkormányzással sem tudta elkerülni a kerékpárral való ütközést. A balesetben senki sem sérült meg, azonban a cselekmény súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Az eseményt egy arra haladó rendőrségi jármű fedélzeti kamerája is rögzítette.

Az elkövető akár három év börtönt is kaphat.

Az ügyészség a dühös gurításról készült videót is közzétette: