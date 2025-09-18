ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Késelés Veszprémben: egy 26 éves nő lehet az elkövető – videó

Infostart

A reggeli órákban a Fenyves Hostelnél megszúrtak egy nőt.

A Halle utca lakosai a reggeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy rendőrök és mentők lepték el az utcát, majd mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Hamar elterjedt a hír, hogy késelés történt. A Veol akkor a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjére hivatkozva azt írta, hogy egy egyelőre nem beazonosított tárggyal megszúrtak egy személyt a Fenyves Hostelben, ahol délelőtt bűnügyi helyszínelés zajlott. A portál úgy tudja, hogy a támadásban egy nőt szúrtak meg, aki még életben volt, amikor a mentőhelikopter kórházba szállította.

Most a rendőrség közölte: három órán belül elfogták a gyanúsítottat, aki egy 26 éves nő.

Csütörtök reggel 8 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségi segélyhívó számra arról, hogy az egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök forró nyomon indultak el, az üldözés során azonosították a lehetséges elkövetőt, majd elfogták.

A késelőt kihallgatását követően őrizetbe vették a nyomozók, és kezdeményezik letartóztatását.
Emberölés kísérlete miatt folyik ellene eljárás.

Késelés Veszprémben: egy 26 éves nő lehet az elkövető – videó

