Infostart.hu
2025. augusztus 28. csütörtök
Scales of justice and Gavel on wooden table and Lawyer or Judge working with agreement in Courtroom, Justice and Law concept.
Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Ritka brutális bűnügy – tényleges életfogytiglant kapott a családirtó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az elkövető két éve meghökkentő brutalitással ölte meg feleségét majd végzett két és fél éves kislányukkal is. Leghamarabb 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, egy férfi különös brutalitással végzett családjával, majd saját magát is megpróbálta megölni. A segélyhívón jelentette be a tettét.

A nő többször is panaszkodott a szomszédoknak a férfi erőszakosságára és a rendszeres bántalmazásokra, a bíróság pedig el is rendelte a távoltartást – írja a 24.hu. A gyilkosság napján a férfi nem találta otthon a családját és telefonon se érte el őket. Miután hazaértek, a férfi összeszólalkozott a nővel, aminek következtében a feldühödött elkövető egy székkel és egy vascsővel összesen 130-szor ütötte meg, a felismerhetetlenségig összeverve ezzel áldozatát. Ezt követően az apa puszta kézzel megfojtotta a két és fél éves kislányt is.

A gyilkos mindezek után videót készített magáról, amiben elhunyt felesége szidalmazása mellett beismerte tettét és az áldozatot hibáztatta miatta.

A beismerő vallomással is felérő felvétel ellenére a volt katona eleinte csak a neje bántalmazását ismerte be az elsőfokú bírósági eljárás során. Később aztán a gyermeke megölését is bevallotta.

Az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék idén februárban életfogytig tartó fegyházra ítélte a férfit háromszorosan minősülő emberölés miatt azzal, hogy 30 év múlva szabadulhat a legkorábban feltételesen. A döntést az elkövető és a védője is tudomásul vette, míg az ügyész tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett.

Csiha Gábor fellebbviteli ügyész szerint azért kértek tényleges életfogytiglant a terheltre, mert a katonaviselt férfi még a kétéves kislányával szemben sem ismert könyörületet, és olyan kiemelt tárgyú bűncselekményt követett el, hogy a társadalomra való veszélyessége miatt végleg izolálni kell.

A férfi maga kérte védőjét, hogy ne fellebbezzen enyhébb büntetésért, ám az ügyvéd szerint méltánytalan lenne kizárni védencét a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Kiemelte, hogy az önfeljelentést mindig enyhítő körülményként kell értékelni, és ez az elsőfokú ítéletből kimaradt. Ennek pedig a kislány megölése miatt fontos jelentősége van, hiszen a felnőtt korú áldozat megölését a nyomozó hatóság is könnyen feltárta volna, de a gyerek esetében már más lett volna a helyzet, mert csak hárman voltak a helyszínen. Védence azonban felhívta a segélyhívót és mindent elmondott.

A táblabíróság nem látta szükségesnek a büntetés súlyosítását, és helyben hagyta a férfi büntetését, vagyis az életfogytig tartó fegyházra ítélt férfi legkorábban 2053-ban szabadulhat feltételesen, miután a harminc évbe beleszámít az eddig börtönben töltött két év is.

A bíróság nyomatékos enyhítő körülményként értékelte a vádlott önfeljelentését, a büntetlen előéletét, valamint azt, hogy ténylegesen öngyilkosságot kísérelt meg a tettét követően, és ennek sikertelensége után felhívta a segélyhívót.

Ritka brutális bűnügy – tényleges életfogytiglant kapott a családirtó

Hogyan változtatja meg Donald Trump és a világpolitika új logikája az orosz-ukrán konfliktus jövőjét, és mit tehet még Európa a saját érdekei érvényesítéséért – többek között erről is beszélt Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, külpolitikai szakértő kitért az aktuális erőviszonyokra, a szövetségi törésvonalakra és geopolitikai realitásokra is.
 

