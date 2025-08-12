ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Nyitókép: Chris Ryan/Getty Images

Nem is gondolná, milyen fegyverek miatt kellett lecsapnia a magyar hatóságoknak

Infostart / MTI

Az Egyesült Államokból rendelt, rejtett tőrpengéjű sétapálcákat akart forgalmazni egy keszthelyi kereskedő, aki ellen Zalaegerszegen emeltek vádat.

A 60 éves keszthelyi férfi egy sportszer és sportruházat kereskedelmével foglalkozó helyi cég vezetőjeként rendelt az Amerikai Egyesült Államokból 16 darab, rejtett tőrpengével ellátott sétapálcát. A küldeményt Budapesten a NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzése során lefoglalták - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, Németh Eszter.

A vádlottnak a rejtett kialakítású, "rendeltetésszerű használat körébe nem sorolható", közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülő sétapálcák kereskedelmi célú behozatalára nem volt kormányhivatali engedélye. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség ezért engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt emelt vádat ellene.

