Tragikomikus módon adtak protekciót a korrupt boncmesterek

A vádirat szerint a két férfi boncmesterként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, ahol munkakörük részét képezte a holttestek boncolásán és végtisztességre való felkészítésén túl, a temetkezési vállalkozókkal való kapcsolattartás is.

A kórházban kialakult gyakorlat szerint a boncmesterek határozták meg a boncolások időpontját is.

A temetkezési vállalkozóknak az előre megszervezett temetések időpontjának megtartása, a temetések mielőbbi lebonyolítása, és a hűtési költségek csökkentése érdekében fontos volt, hogy

a boncolásokat a számukra kedvező időpontban tartsák meg

- írja az ügyészség.

A két vádlott 2021 novembere és 2023 márciusa között számos temetkezési vállalkozótól, több mint 600 boncolás esetében vett át pénzt azért, hogy a vállalkozóknak az egyébként irányadó sorrendet megkerülve, korábban végezzék el a boncolásokat és adják ki a holttesteket.

A boncmesterek összesen közel 5,5 millió forint bevételre tettek így szert.

A Pest Vármegyei Főügyészség a két férfit több rendbeli minősített vesztegetés elfogadásának bűntettével, míg az őket lefizető személyeket vesztegetés vétségével vádolja.