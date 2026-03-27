ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 28. szombat Gedeon, Johanna
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Dead body with an blank tag. Coronavirus victim.
Nyitókép: Getty Images/D-Keine

Tragikomikus módon adtak protekciót a korrupt boncmesterek

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat 9 személlyel szemben. A boncmesterek pénzt fogadtak el a gyorsabb és szakszerűbb ügyintézésért több temetkezési vállalkozótól.

A vádirat szerint a két férfi boncmesterként dolgozott egy Pest vármegyei kórházban, ahol munkakörük részét képezte a holttestek boncolásán és végtisztességre való felkészítésén túl, a temetkezési vállalkozókkal való kapcsolattartás is.

A kórházban kialakult gyakorlat szerint a boncmesterek határozták meg a boncolások időpontját is.

A temetkezési vállalkozóknak az előre megszervezett temetések időpontjának megtartása, a temetések mielőbbi lebonyolítása, és a hűtési költségek csökkentése érdekében fontos volt, hogy

a boncolásokat a számukra kedvező időpontban tartsák meg

- írja az ügyészség.

A két vádlott 2021 novembere és 2023 márciusa között számos temetkezési vállalkozótól, több mint 600 boncolás esetében vett át pénzt azért, hogy a vállalkozóknak az egyébként irányadó sorrendet megkerülve, korábban végezzék el a boncolásokat és adják ki a holttesteket.

A boncmesterek összesen közel 5,5 millió forint bevételre tettek így szert.

A Pest Vármegyei Főügyészség a két férfit több rendbeli minősített vesztegetés elfogadásának bűntettével, míg az őket lefizető személyeket vesztegetés vétségével vádolja.

Kezdőlap    Bulvár    Tragikomikus módon adtak protekciót a korrupt boncmesterek

vesztegetés

boncolás

temetkezési vállalat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US envoy 'hopeful' for meetings with Iran 'this week', as Tehran says Israel hit nuclear sites

Earlier, US Secretary of State Marco Rubio said he expects the war will be over "in weeks, not months".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 05:24
20 mágnest nyelt le egy gyerek, sebészt kellett hívni
2026. március 21. 13:55
Most derült ki, két szívrohama volt az elhunyt Chuck Norrisnak
×
×