2025. augusztus 23. szombat Bence
Nyitókép: Pixabay

Trágyaszórógép végzett a szorgalmas somogyi munkással

Infostart

Tragikus munkabaleset történt a somogyi településen, ahol egy ötvenes éveiben járó férfi vesztette életét egy trágyaszóró gép meghibásodása során. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított eljárást.

Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó dolgozott a termőföldön, amikor a trágyaszóró gép meghibásodott.

A férfi megpróbálta elhárítani a problémát, de a beavatkozás során a gép működésbe léphetett, és a benne lévő darálókések közé szorult. A baleset olyan gyorsan történt, hogy a férfinek nem volt esélye a menekülésre, és a helyszínen életét vesztette - írja a sonline.hu.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, beleértve azt is, hogy a férfi megcsúszhatott-e, vagy rosszul lett, mielőtt a gépbe került.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tragédia ügyében eljárást indított.

Fotónk illusztráció.

