Trágyaszórógép végzett a szorgalmas somogyi munkással

Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó dolgozott a termőföldön, amikor a trágyaszóró gép meghibásodott.

A férfi megpróbálta elhárítani a problémát, de a beavatkozás során a gép működésbe léphetett, és a benne lévő darálókések közé szorult. A baleset olyan gyorsan történt, hogy a férfinek nem volt esélye a menekülésre, és a helyszínen életét vesztette - írja a sonline.hu.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, beleértve azt is, hogy a férfi megcsúszhatott-e, vagy rosszul lett, mielőtt a gépbe került.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tragédia ügyében eljárást indított.

Fotónk illusztráció.