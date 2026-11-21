A perui Geofizikai Intézet jelentése szerint a földregés epicentruma az Andok-hegység Junin térségében volt, 129 kilométer mélyen.

Beszámolók szerin Limában, ahol szintén érezni lehetett a földmozgás, sokan az utcára menekültek, a parlamentben még ülésező törvényhozók is elhagyták az épületet.

A perui fővárostól mintegy 320 kilométerre keletre fekvő Junin tartomány egyik helyi vezetője elmondta, a hatóságok egyelőre nem kaptak bejelentés komolyabb károkról, sem arról, hogy bárkinek baja esett volna. Hangsúlyozta ugyanakkor, a mostanihoz hasonló erős földrengés még nem volt a térségben.

A pénteki földmozgás körzetében számos bánya működik, itt található Peru egyik legnagyobb rézbányája is. Peru a világ harmadik legnagyobb réztermelője, a bányászat a gazdaság egyik fő hajtóereje.