A soros szlovák V4 elnökség keretében megrendezendő csúcstalálkozó vendéglátója Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki a pozsonyi várban fogadja majd hivatali partnereit: Magyar Péter magyar, Andrej Babis cseh, és Donald Tusk lengyel miniszterelnököket és a találkozón meghívottként részt vevő Christian Stocker osztrák kancellárt.

A csúcstalálkozó programja hétfő délutántól estig tart és a résztvevők közös sajtótájékoztatójával fejeződik be.

A szervezők közlése szerint a találkozó lehetőséget ad a részt vevő országok eddigi gazdasági kapcsolatai kibővítéséről folytatandó tárgyalásra, valamint ismét szó esik majd az EU következő költségvetéséről. Ez utóbbi az elmúlt három hónapban Szlovákiában megvalósult V4-es miniszterelnöki, államfői, illetve házelnöki szintű találkozóknak is kiemelt témája volt.

Miniszterelnöki szintű V4-es találkozóra legutóbb idén szeptemberben került sor, akkor Írország kormányfőjének részvételével. Az akkori találkozón a leendő uniós költségvetés, azon belül a kohéziós források megtartása és az EU versenyképessége volt a középpontban.

Szlovákia július elsejével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. A sorban már hetedik szlovák V4 elnökség egy évig tart, amit követően a csoport jelképes vezetését Csehország veszi át 2027 júliusától.

Hivatalos bejelentés szerint a mostani szlovák V4 elnökség központi célkitűzése a tagországok közti együttműködés revitalizációja, az elnökség mottója pedig: „V4-ek az erősebb Európáért.”"