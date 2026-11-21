A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átfogó jogszabály-módosítása a balatoni építési szabályok szigorításáról a jövő héten kerül az Országgyűlés elé, a módosítás célja, hogy megvédje a Balaton-partot a további túlépítésektől – tette közzé Vitézy Dávid a Facebook-oldalán, hozzátéve: „megvédjük a nádasokat, megakadályozzuk a további túlzott beépítéseket, és azon dolgozunk, hogy a Balaton partja minél több helyen újra mindenki számára hozzáférhető legyen.”

az állam és az érintett önkormányzatok elővásárlási jogot kapnának minden Balaton-parti ingatlanra,

és amennyiben nem élnek a jogukkal, az állam vásárolhatná meg ezeket. Ez azt a célt szolgálja, hogy a Balaton-parti ingatlanok minél nagyobb arányban kerülhessenek köztulajdonba, és ezáltal meg lehessen nyitni őket a közforgalom előtt.

A tervezet szerint

a kormány jogosult lenne változtatási tilalom elrendelésére, ezzel megakadályozva a további vízparti beépítéseket

ott, ahol a helyi építési szabályok erre jelenleg lehetőséget adnak. Ezzel elejét szeretnék venni az elmúlt évtizedekben tapasztalt rombolásnak, amikor a kempingek, szabadstrandok, közterületek, zöldfelületek és nádasok helyén épültek brutális méretű lakóparkok és szállodák.

A miniszter kitért arra, hogy

létrejön az egységes Balatoni Építészeti Tervtanács,

amely a balatoni építészeti és építési ügyekben járna el a különböző megyei tervtanácsok helyett.

Megkezdik a már szabályozásban kijelölt közterületi sávok és sétányok megnyitását – tette hozzá.

Vitézy Dávid elmondta:

ma is számos olyan partszakasz van Siófoktól Balatonfüredig, ahol bár az építési szabályok előírnák, hogy legyen megközelíthető a Balaton-part, azok mégis el vannak kerítéssel zárva.

A partszakaszok közhasználatának biztosítása kártalanítással is járhat a magánterületek tulajdonosai számára – vélekedett, de leszögezte: ezt a folyamatot fokozatosan el kell kezdeni, hogy minél több településen minél hozzáférhetőbb legyen a part.