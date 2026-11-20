„Ez alatt a két nap alatt végigtárgyaltuk a mögöttünk álló nagyon sűrű félév tapasztalatait és a következő időszak legfontosabb célkitűzéseit” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a videójában, és hozzátette: a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen az előttük álló intenzív jogalkotási munka egyik kiemelt feladata lesz a Balaton védelme.
Mint fogalmazott, „az Orbán-kormány pusztításának és korrupciójának áldozatul esett tavunk és a Balaton környékén élő emberek érdekében” több lépést is tesznek:
- még idén szigorítják a vízparti építkezés szabályait,
- megerősítik a nádasok védelmét,
- és létrehozzák a Balatoni Építészeti Tervtanácsot.
Mint mondta, a Balaton vízállása a pár napos esőzés után is aggasztóan alacsony, ezért
a jövő év egyik kiemelt feladata lesz a vízmegtartás országszerte. Az ezt szolgáló programról is tárgyaltak most, hiszen a vízhiány ma már az egész országban komoly problémát jelent.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „intenzív jogalkotási munkára készülünk az adventi időszakban is. Csak ezen a héten 20 törvényjavaslatot nyújtottunk be az országgyűlésnek, és karácsonyig újabbakat terjesztünk a parlament elé.”
Mint a miniszterenök elmondta, a következő hetekben a parlament megvitatja többek között
- az egészségügyi szakdolgozók jelentős béremelését lehetővé tevő új bértáblarendszert,
- a rendvédelmi dolgozók béremeléséhez szükséges módosításokat és
- a szociális törvény átalakítását.
- Az Országgyűlés dönt a Wekerle+ lakástakarékprogramról,
- és hamarosan benyújtják a magyar nők biztonságát és méltóságát szolgáló törvénycsomagot is.
- Döntenek arról is, hogy a hazahozott uniós ezermilliárdokból milyen infrastrukturális fejlesztések és gazdaságélénkítő beruházások indulnak,
- és milyen energiahatékonysági programok valósulnak meg.
- Arról is, mely kórházakat és iskolákat újítják fel,
- és mely utakat és vasútvonalakat hozzák rendbe országszerte.