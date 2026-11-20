„Ez alatt a két nap alatt végigtárgyaltuk a mögöttünk álló nagyon sűrű félév tapasztalatait és a következő időszak legfontosabb célkitűzéseit” – mondta Magyar Péter miniszterelnök a videójában, és hozzátette: a helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen az előttük álló intenzív jogalkotási munka egyik kiemelt feladata lesz a Balaton védelme.

Mint fogalmazott, „az Orbán-kormány pusztításának és korrupciójának áldozatul esett tavunk és a Balaton környékén élő emberek érdekében” több lépést is tesznek:

még idén szigorítják a vízparti építkezés szabályait,

megerősítik a nádasok védelmét,

és létrehozzák a Balatoni Építészeti Tervtanácsot.

Mint mondta, a Balaton vízállása a pár napos esőzés után is aggasztóan alacsony, ezért

a jövő év egyik kiemelt feladata lesz a vízmegtartás országszerte. Az ezt szolgáló programról is tárgyaltak most, hiszen a vízhiány ma már az egész országban komoly problémát jelent.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „intenzív jogalkotási munkára készülünk az adventi időszakban is. Csak ezen a héten 20 törvényjavaslatot nyújtottunk be az országgyűlésnek, és karácsonyig újabbakat terjesztünk a parlament elé.”

Mint a miniszterenök elmondta, a következő hetekben a parlament megvitatja többek között