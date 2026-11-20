Andoni Iraola csapata nem dolgozott ki elég helyzetet akcióból ahhoz, hogy a bajnoki címért folyó küzdelembe beszállhasson. Sok minden van, amin a spanyol menedzser javíthat, de talán a legjobb megoldás külső forrásból jöhet.

Amikor a Vörösök leigazolták Florian Wirtzet, remélték, hogy kreatívitás hiánya a múlté lesz.

A Liverpoolnak az új Philippe Coutinhót kellett keresnie. Azt hitték, hogy megtalálják őt Wirtzben. De eddig ez nem igazán jött be. Wirtz csalódást okozott, és bár egyre jobb, a Liverpool még mindig nem teremt elegendő mennyiségű nagy helyzetet.

Ahhoz, hogy Iraola csapata ismét kreatív erejű legyen, több munícióra és egy játékmesterre van szüksége.

Úgy tűnik, pontosan ezt próbálja Julian Ward, a Liverpool sportigazgatója tenni annak érdekében, hogy a Vörösök ismét erőssé váljanak. Kiszemeltje a német válogatott legújabb felfedezettje; Brajan Gruda fenomenális támadó, aki rengeteg helyzetet képes kialakítani, a német felnőttválogatottban lejátszott első négy mérkőzésén már négy gólban vállalt közvetlen szerepet. Értékes erősítést jelenthetne a Liverpool támadójátékának fellendítésében, kreatív és Wirtztől eltérően ballábas.

Ha a Liverpool két irányítót is a pályára küldene, az ellenfelek számára világossá válna, hogy nem elég csupán Wirtzet semlegesíteniük ahhoz, hogy hatástalanítsák a „Vörösök” támadópotenciálját. Éppen ezért lenne logikus lépés Gruda leigazolása. Ráadásul úgy tűnik,

Gruda maga is arról álmodozott, hogy egyszer az Anfieldre kerüljön.

„A legnagyobb álmom, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljek, és válogatott játékos legyek. Olyan topklubban szeretnék játszani, mint a Bayern, a Real, a Barcelona vagy a Liverpool” – nyilatkozta Gruda még az év elején a Sky Sportsnak. Az a tény, hogy az említett klubok közül a Liverpool az egyetlen angol csapat, bizonyára örömmel tölti el Wardot.

A Liverpool sok játékost igazolt az elmúlt években Bundesligából: Thiago Alcantara, Loris Karius, Joel Matip, Naby Keïta, majd később Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Szoboszlai Dominik mind a német élvonalból érkeztek.