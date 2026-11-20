November 18-án, a délutáni órákban érkezett bejelentés arról, hogy Székesfehérváron, a Jancsár közben egy személy lövést adott le – közölte Facebook-oldalán a Fejér megyei rendőrség.

Hozztették: a rendőrök öt percen belül a helyszínre érkeztek, ahol egy buszmegállóban intézkedés alá vontak egy 36 éves helyi férfit. Egy gáz- és riasztófegyver volt nála, amihez nem volt engedélye.

A férfit garázdaság gyanújával előállították, a fegyvert a rendőrök lefoglalták. A férfi a kihallgatás során beismerő vallomást tett, az kiderült, hogy nem történt célzott lövés.

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