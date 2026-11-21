Az Alzheimer-kór kezelésének egyik legnagyobb kihívása a gyógyszerek agyba juttatása, mivel a vér-agy gát még a hasznos anyagok bejutását is megakadályozza. Az Advanced Science című folyóiratban megjelent új tanulmány azonban egy olyan koncepciót mutat be, amely egereken működik, és utat nyithat egy radikálisan új technika előtt a demencia leküzdésében.

A már régebb óta ismert, hogy a vér-agy gátat az orrnyálkahártya felől átléphetik bizonyos anyagok. A Sydney-i Egyetem kutatói most egy olyan módszert választottak, amelyben mRNS-t csomagoltak lipid nanorészecskékbe, és ezeket orrcseppel adták be egereknek.

A koronavírus-járvány idején használt mRNS-vakcinák arra utasították a sejteket, hogy a vírus egy ártalmatlan darabját termeljék, ezzel képezve az emberi immunrendszert a vírus felismerésére és leküzdésére. A most megjelent beszámoló szerint az orrcseppben alkalmazott mRNS hatására az idős, 18 hónapos egerek orrnyálkahártyájának sejtjei egy BDNF fehérjét (agyi eredetű neurotróf faktor) kezdtek termelni, amely támogatja a neuronok túlélését és egészséges működését.

„A BDNF a tanulás és az emlékezet különösen hatékony modulátora, amelyről kimutatták, hogy fokozza a szinaptikus sűrűséget és a neurogenezist” – idézte a Science Alert a kutatókat. A BDNF nagy mennyisége az egészséges öregedéssel, míg az alacsony szintje az Alzheimer-kórral hozható összefüggésbe.

„Idősebb egerekben a tanulási és memóriafunkciók jelentősen javultak, így az állatok kogníciója visszaállt fiatalkori csúcspontjára” – emelte ki Greg Neely genetikus. A kontrollcsoporthoz képest az orrcseppet kapó idős egerek szignifikánsan jobban teljesítettek a memóriateszteken, elérve a fiatal egerekéhez hasonló szintet.