Bár a Nemzetközi Sportdöntőbíróság ősz végén utat nyitott az orosz csapatok visszatérésének a világversenyekre, Csehországban egyértelműnek tűnik, hogy a januári U18-as női jégkorong-világbajnokságon nem állnak majd jégre orosz játékosok.

Lubomír Metnar belügyminiszter a héten találkozott Jan Černý sportági szövetségi elnökkel, és a megbeszélés után az újságíróknak azt mondta: Csehország továbbra sem ad ki rövid távú vízumokat orosz állampolgároknak. A miniszter egyúttal jelezte, nem számít arra, hogy az orosz jégkorongozók egy másik schengeni országból érkeznének a tornára.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a belügyminisztérium álláspontja nem változott. Mint fogalmazott, vannak olyan kormányrendeletek és kormányhatározatok, amelyek a gyakorlatban megtiltják a vízumkiadást, valamint azt is, hogy orosz sportolók induljanak a Csehországban rendezett bajnokságokon.

Arra a felvetésre, mi történne, ha az orosz játékosok mégis egy másik schengeni ország által kiállított vízummal ténylegesen próbálnának beutazni, a miniszter azt válaszolta, hogy a helyzetet jogi úton kezelnék, be sem léphetnének az ország területére.

A Cseh Jégkorongszövetség elnöke elégedetten értékelte a miniszterrel folytatott egyeztetést. Azt mondta, a találkozó kiváló volt, és

teljes az egyetértés közöttük.

Ján Černý hozzátette: a szövetség számára az a legfontosabb, hogy biztonságosan meg tudják rendezni a világbajnokságot, várhatóan orosz jégkorongozók részvétele nélkül. A pontos feltételekről még folynak az egyeztetések, ezeket várhatóan a kormány jelenti majd be.

Černý arra is kitért, a cseh szövetség tájékoztatja majd a nemzetközi szervezetet a Csehországban érvényben lévő korlátozó intézkedésekről, és arról, hogy az orosz válogatott nem kap felmentést.

Riadólánc

Hogy az orosz játékosok ne egy másik schengeni ország vízumával jussanak be Csehországba, Petr Macinka külügyminiszter is lépett. Közölte, hogy

levélben és

sms-ben is

megkereste az Európai Unió valamennyi külügyminiszterét, arra kérve őket, hogy országaik se adjanak ki vízumot az orosz sportolóknak, és ne tegyenek kivételt.

Macinka elmondása szerint a témáról már egy brüsszeli egyeztetésen is szó volt, és a miniszterek támogatásukról biztosították, jelezve, hogy nem adnak ki vízumot az oroszoknak.

Az ügy hátterében az áll, hogy október végén a Nemzetközi Sportdöntőbíróság arról döntött, Oroszország visszatérhet a világbajnokságokra. Ezt a határozatot a Nemzetközi Jégkorongszövetség is bírálta, és több ország sem hajlandó pályára lépni az orosz válogatott ellen. A bojkottálók között van többek között

Norvégia,

Svédország,

Dánia és

Ausztria

is.

Képünk illusztráció.