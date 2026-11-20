A szervező Visit Hungary pénteki közleménye szerint a verseny alkalmával csaknem 400 város és község zöldítési, fenntarthatósági megoldásait díjazták. A csaknem 180 kertész- és tájépítészmérnökből, várostervezőből, fenntarthatósági és turisztikai szakemberből álló szakmai zsűri számos kategóriában jutalmazta a pályamunkákat, a pénteki díjátadón 26 különböző elismerés talált gazdára.

A közleményben idézték Csendes Olivért, az MTÜ elnök-vezérigazgatóját, aki a díjátadón hangsúlyozta: „olyan értékteremtő turizmusban hiszünk, amely nemcsak élményt ad a vendégnek, hanem jobb környezetet és több lehetőséget teremt az ott élőknek is, miközben megőrzi mindazt, amiért érdemes ide érkezni”.

A tematikus díjak sorában

az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Az év zöld innovációja díját Erdőkertesnek ítélte oda.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Az év óvodakertje elismerését a Kaposvári Óvodai Központ Festetics Karolina Tagóvodája nyerte el,

A virágos városi- és faluséták kategóriában pedig Budapest XIII. kerülete kapta az MTÜ és a Visit Hungary díját.

Az Év virágzó közössége elismerést Kispáli vehette át a Közlekedési és Beruházási Minisztérium díjaként, valamint a szervező bizottság elnöki különdíjaként.

A fődíjasok között három határon túli település is szerepel: a szlovákiai Ímely, a romániai Csíkszentmárton és a szerbiai Bácskossuthfalva. A miniszterelnöki különdíjat idén Paloznak és Békéscsaba érdemelte ki.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Kispálinak odaítélt tematikus elismerése mellett két frissen alapított díjjal is gyarapította az elismerések sorát:

Pécset az újonnan felajánlott tárcadíjjal tüntette ki,

Gyula városának pedig az Országos tájépítész díjat adományozta.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium idén

a Virágos Önkormányzatért díjat adta át Nagykanizsának (30 ezer fő feletti város kategóriában), Sárospataknak (30 ezer fő alatti város kategóriában),

Nagyigmándnak (ezer fő feletti község kategóriában),

Kisharsánynak (ezer fő alatti község kategóriában) és

Budapest XVI. kerületének (budapesti kerület kategóriában).

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium

a városok közül Cigándot tüntette ki, míg

község kategóriában Kóspallag kapott elismerést a tárcától.

Az Országgyűlés Élő Környezetért Fejlődés Bizottságának díját Gógánfa községe vehette át.

Az MTÜ és a Visit Hungary különdíját

város kategóriában Tatának,

község kategóriában pedig Balatonudvarinak ítélte oda.

A Virágos Magyarország verseny fődíjasai közül az MTÜ és a Visit Hungary minden évben két települést delegál az Entente Florale Europe verseny mezőnyébe.

Jövőre Nagykanizsa és Alsómocsolád képviseli Magyarországot a nemzetközi porondon.

A tájékoztatás szerint a klímaváltozás elleni törekvésekkel összhangban a kormány országfásítási programja is hozzájárul a települések élhetőségéhez: a támogatott fatelepítések segítik a szárazsághoz való alkalmazkodást és a vízmegtartást, kellemesebbé teszik a közterületeket. A program a meglévő zöldfelületek megőrzését és hatékonyabb fenntartását is segíti, ami a turisztikai kínálat és a turizmus okozta terhelés enyhítése szempontjából is lényeges.

A Virágos Magyarország 2026-os díjazottjainak teljes névsora a verseny honlapján érhető el.