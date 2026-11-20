A szervező Visit Hungary pénteki közleménye szerint a verseny alkalmával csaknem 400 város és község zöldítési, fenntarthatósági megoldásait díjazták. A csaknem 180 kertész- és tájépítészmérnökből, várostervezőből, fenntarthatósági és turisztikai szakemberből álló szakmai zsűri számos kategóriában jutalmazta a pályamunkákat, a pénteki díjátadón 26 különböző elismerés talált gazdára.
A közleményben idézték Csendes Olivért, az MTÜ elnök-vezérigazgatóját, aki a díjátadón hangsúlyozta: „olyan értékteremtő turizmusban hiszünk, amely nemcsak élményt ad a vendégnek, hanem jobb környezetet és több lehetőséget teremt az ott élőknek is, miközben megőrzi mindazt, amiért érdemes ide érkezni”.
A tematikus díjak sorában
- az Élő Környezetért Felelős Minisztérium Az év zöld innovációja díját Erdőkertesnek ítélte oda.
- Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Az év óvodakertje elismerését a Kaposvári Óvodai Központ Festetics Karolina Tagóvodája nyerte el,
- A virágos városi- és faluséták kategóriában pedig Budapest XIII. kerülete kapta az MTÜ és a Visit Hungary díját.
- Az Év virágzó közössége elismerést Kispáli vehette át a Közlekedési és Beruházási Minisztérium díjaként, valamint a szervező bizottság elnöki különdíjaként.
A fődíjasok között három határon túli település is szerepel: a szlovákiai Ímely, a romániai Csíkszentmárton és a szerbiai Bácskossuthfalva. A miniszterelnöki különdíjat idén Paloznak és Békéscsaba érdemelte ki.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Kispálinak odaítélt tematikus elismerése mellett két frissen alapított díjjal is gyarapította az elismerések sorát:
- Pécset az újonnan felajánlott tárcadíjjal tüntette ki,
- Gyula városának pedig az Országos tájépítész díjat adományozta.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium idén
- a Virágos Önkormányzatért díjat adta át Nagykanizsának (30 ezer fő feletti város kategóriában), Sárospataknak (30 ezer fő alatti város kategóriában),
- Nagyigmándnak (ezer fő feletti község kategóriában),
- Kisharsánynak (ezer fő alatti község kategóriában) és
- Budapest XVI. kerületének (budapesti kerület kategóriában).
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
- a városok közül Cigándot tüntette ki, míg
- község kategóriában Kóspallag kapott elismerést a tárcától.
Az Országgyűlés Élő Környezetért Fejlődés Bizottságának díját Gógánfa községe vehette át.
Az MTÜ és a Visit Hungary különdíját
- város kategóriában Tatának,
- község kategóriában pedig Balatonudvarinak ítélte oda.
A Virágos Magyarország verseny fődíjasai közül az MTÜ és a Visit Hungary minden évben két települést delegál az Entente Florale Europe verseny mezőnyébe.
Jövőre Nagykanizsa és Alsómocsolád képviseli Magyarországot a nemzetközi porondon.
A tájékoztatás szerint a klímaváltozás elleni törekvésekkel összhangban a kormány országfásítási programja is hozzájárul a települések élhetőségéhez: a támogatott fatelepítések segítik a szárazsághoz való alkalmazkodást és a vízmegtartást, kellemesebbé teszik a közterületeket. A program a meglévő zöldfelületek megőrzését és hatékonyabb fenntartását is segíti, ami a turisztikai kínálat és a turizmus okozta terhelés enyhítése szempontjából is lényeges.
A Virágos Magyarország 2026-os díjazottjainak teljes névsora a verseny honlapján érhető el.