A Moody's az osztályzati kilátás javításáról péntek éjjel Londonban bejelentett döntést mindenekelőtt azzal a véleményével indokolta, hogy a bevezetett intézményi reformok, valamint az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok érdemi javulása jelentős mértékben csökkentette a kormányzati tevékenységből eredő, lefelé ható kockázatokat, amelyek az eddig érvényben tartott negatív kilátást szükségessé tették.

A korrupcióellenes intézmények, mint például az Integritás Hatóság és az újonnan létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) megerősítése, valamint Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez és a korábban befagyasztott európai uniós folyósítások felszabadítása is tükrözi az elért haladást – fogalmaz pénteki londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Moody's kiemeli: Magyarország újbóli hozzáférése az EU-forrásokhoz, valamint a jelentős mértékben javuló befektetői hangulat és a konkrét költségvetési konszolidációs program alátámasztja a gazdasági növekedés tartós élénkülésének, az államadósságteher mérséklődésének és az adósságtűrő képesség javulásának kilátását.

A magyar kormány elkötelezettsége az euróövezeti csatlakozás iránt és a kritériumok teljesítésére kitűzött 2030-as céldátum fontos középtávú szakpolitikai rögzítőelem, bár a 2027 utáni időszak költségvetési konszolidációjának végrehajtása és a termelékenység növekedési ütemének gyorsítása további szakpolitikai intézkedéseket igényel – áll a Moody's elemzésében.

A hitelminősítő érvényben hagyta az „A1" szintű, vagyis elsőrendű besorolási országplafont a hazai valutában és devizában kibocsátott kereskedelmi adósságokra. A besorolási országplafon – amely a vállalati adósokra megállapítható legmagasabb adósosztályzat – és a magyar szuverén besorolás közötti négyfokozatnyi különbséget a magyar gazdaságban érvényesülő mérsékelt kormányzati jelenlét, a kormányzati lépések ugyancsak mérsékelt kiszámíthatósága, valamint a szintén mérsékelt politikai kockázat és a robusztus külső sérülékenységi profil indokolja a hitelminősítő helyzetértékelése szerint.

A Moody's megítélése szerint a 2027-es magyar költségvetés az eddigieknél konkrétabb megalapozottságot biztosít a költségvetési konszolidációhoz.

A hitelminősítő közölte: előrejelzése szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási hiány az idei évre várt 7,2 százalékról 2027-ben 5 százalékra, 2028-ban 4 százalékra csökken.

A Moody's hangsúlyozta, hogy a 2027-es költségvetési célkitűzéseket hitelesnek tartja, mivel a tervezett megtakarítások zöme körülhatárolható.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos államadósságráta az idén eléri a 77,4 százalékot és jövőre is hasonló szinten marad, majd 2030-ig fokozatosan 76 százalékra csökken.

A javuló befektetői hangulat mérsékelte Magyarország finanszírozási költségeit, emellett a nagyobb likviditási tartalék képzését célzó kormányzati szándék csökkenti a finanszírozási kockázatokat is – áll a Moody's elemzésében.

A hitelminősítő szerint az alacsonyabb piaci hozamok fokozatosan javítják a magyar államháztartás adósságtűrő képességét a piacon lévő adósság refinanszírozása során.

A Moody's előrejelzése szerint a 2026-2027-es időszakban a bevételarányos kamatfizetési kötelezettség 9 százalék körül lesz, de 2030-ig hozzávetőleg 8 százalékra csökken.

Az elemzés szerint az osztályzati kilátás stabilra javítása tükrözi a hitelminősítő azon várakozását is, hogy az újbóli hozzáférés az EU-finanszírozásokhoz, valamint a beruházások fokozatos élénkülése és a kormány költségvetési programjának végrehajtása hajtóerőt ad a magyar gazdaság növekedésének.

A Moody's ebben a környezetben arra számít, hogy a magyar hazai össztermék növekedési üteme az idei évre várt 1,7 százalékról 2027-ben 2,2 százalékra, 2028-ban 2,8 százalékra gyorsul.