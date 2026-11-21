Mint arra felhívják a figyelmet, az elektronikus számlázás számos kényelmi előnyt kínál a mindennapi ügyintézésben. A környezetbarát e-számlák bármikor megtekinthetők, és egyszerűen, bankkártyával kifizethetők, akár a számlaértesítőben található linkre kattintva, akár az MVM online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban. Megszünteti a papírszámlák tárolásával járó teendőket, a korábbi számlák pedig bármikor könnyen visszakereshetők, letölthetők. Az ügyfeleknek így nem kell a postai küldeményekre várniuk, és az elveszett vagy elkeveredett számlák miatt sem kell aggódniuk. Az e-számlák többféle fizetési móddal rendezhetők:

bankkártyával,

banki átutalással vagy c

soportos beszedési megbízással

– olvasható a társaság közleményében.

Arra is fölhívják a figyelmet, hogy a kényelmi és környezeti előnyök mellett a digitális átállást pénzügyi ösztönző is segíti. A 2026. november 16. és december 15. között futó kampány időszaka alatt e-számlára váltó ügyfelek 2500 forint számlajóváírásban részesülnek. A jóváírás egyszeri kampánykedvezmény, amely azonban valamennyi, a kampány keretében elektronikus számlázásra átállított felhasználási helyhez kapcsolódó számlára érvényes. Ez azt jelenti, hogy

amennyiben az ügyfél villamosenergia- és földgázszolgáltatás esetében is e-számlára vált, mindkét szolgáltatás számláján megkapja a 2500 forintos jóváírást.

A jóváírás a február közepe után kiállított számlákon jelenik meg, így az ügyfeleknek az átállást követően érdemes figyelniük a később érkező számláikat. A promócióban az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek is részt vehetnek, így ők is jogosultak lesznek az egyszeri jóváírásra.

Az e-számlára történő átállás mindössze néhány percet vesz igénybe: az ügyfelek az MVM Next applikációban vagy a társaság online ügyfélszolgálatán kezdeményezhetik a váltást, de az MVM telefonos és személyes ügyfélszolgálatán is lehetőségük van e-számlára váltani.