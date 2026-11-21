A Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook-oldal beszámolója szerint az Etihad Airways egyik Airbus A380-as repülőgépe 1148 kilométer/órás sebességgel haladt Szeged térségében, ami az oldal szerint aktuális magassági sebességrekordnak számít – szúrta ki a hvg.hu.

A szokatlanul nagy sebességet a poláris futóáramlás, vagyis a jet stream okozta, amely jelentősen felgyorsíthatja az áramlással azonos irányban haladó repülőgépeket. Ugyanez a légköri jelenség az Egyesült Államokból Európába tartó járatoknak akár egyórás időmegtakarítást is jelenthet a széllel szemben haladó gépekhez képest – áll a bejegyezésben.