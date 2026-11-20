A Budapesti Rendőr-főkapitányság teljes létszámából több mint 2 ezer fő hiányzik. A BRFK tovább erősíti az együttműködést a Budapesti Polgárőr Szövetséggel, hogy a közbiztonság tovább javuljon a fővárosban.

Budapest rendőrfőkapitánya szerint a problémakör összetett, csak egy része kezelhető rendészeti eszközökkel. A főkapitány leszögezte: nem mindenki kábítószer-fogyasztó vagy bűnöző, aki a közterületeken éli a mindennapjait. Nagyon sok ember él az utcákon, aki valamilyen egészségügyi problémával küzd, vagy pedig a szociális háttérintézmények nem tudnak támogatást nyújtani neki.

Az elmúlt négy hónapban valamivel több mint 600 elfogás és ugyanennyi előállítás történt,

folytatta Baricska Norbert Tamás rendőr dandártábornok. A sajtótájékoztatón elmondta, több mint 2400 büntetőeljárást indítottak, melyek döntő többsége közterületi bűncselekmény miatt indult, így testi sértés, garázdaság, vagy kábítószerrel kapcsolatos törvényszegések okán. Utóbbiak kapcsán külön részletezte, hogy 948 esetből 840-ben fogyasztókkal, 98-ban pedig terjesztővel szemben jártak el a rendőrök.

December 1-től elindul az a technikai fejlesztés, ami lehetővé teszi, hogy a szabálysértési elzárással sújtott állampolgárokat ne kelljen a budapesti rendőröknek vidékre kísérniük, a jogszabály-módosításnak köszönhetően január 1-től már a budapesti büntetés-végrehajtási intézményekben is lehetővé válik az elhelyezésük.

Budapest rendőrfőkapitánya elmondta azt is, hogy

december 1-től a polgárőröket még nagyobb létszámban bevonják a fokozott közterületi jelenlétbe.

A Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy nem a rendőrség munkáját veszik át, hanem segítik a rendőröket. Kardos Pál úgy fogalmazott: mindenki azért dolgozik, hogy a főváros közbiztonsága erős legyen.

A szövetség elnöke sikeresnek ítélte a vidéki polgárőrök vendégszolgálatát is. Mint mondta, ez jelentősen erősíti a lakosság szubjektív biztonságérzetét, hiszen látják, hogy a közterületeken közösen vannak jelen nagy létszámban a rendőrök és a polgárőrök. Hozzátette, tovább folytatják a program kiszélesítését.

Budapest rendőrfőkapitánya elmondta még, hogy

a BRFK teljes létszáma mintegy 8000 fő, amiből valamivel több mint kétezren hiányoznak.

Baricska Norbert Tamás szerint jelenleg

a közrendvédelmi, azaz az „egyenruhás” állomány létszámhiánya valamivel meghaladja az 1100 főt,

a bűnügyi részlegeké pedig megközelíti az 500-at, vagy annak a környékén mozog.

Budapest Főpolgármesteri Hivatalának főigazgatója egy háttérbeszélgetésen az InfoRádióban elmondta, a rendőrök, a polgárőrök és a közterület-felügyelők között jó az együttműködés. Kiss Ambrus leszögezte: a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői folyamatosan járőröznek a rendőrség szakembereivel, ezzel is bővítve a kint lévő járőrpárok létszámát.

Kitért arra is, hogy a főváros jogszabály-módosításokat kért, az Országgyűlés pedig hamarosan tárgyalja a kormány által előterjesztett jogszabálycsomagot. Megjegyezte, a hivatal azt az álláspontot képviseli, hogy jó lenne „kicsit bátrabbat lépni”, több területen is bevonni a közterület-felügyeleteket. Budapesten pedig érdemes lenne lebontani a területi korlátot, hogy a főváros egész területén eljárhassanak a közterület-felügyelők – tette hozzá Kiss Ambrus.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kalapos Mihály készítette.