A főváros szempontjából az olimpiarendezéssel kapcsolatban Karácsony Gergely szerint az a nagyon fontos, hogy most már világosan látni, milyen beruházások és fejlesztések lesznek a városban.

Mint az InfoRádióban a Sport Forum Hungary alkalmával elmondta, elindult a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, vázolták az európai uniós programokat, illetve látja azokat az egyéb beruházásokat is, amelyeket a kormány, illetve a főváros más forrásból meg akar csinálni, ezek alapján úgy gondolja, valójában a város, bármi is történik az olimpiai rendezés vagy a pályázat kapcsán,

infrastrukturálisan a város készen lesz egy olimpiára.

„És ez szerintem megkönnyíti a döntésünket, mert nem kell egy erőltetett, öncélú fejlesztési politikát csinálunk a városban annak érdekében, hogy pályázhassunk. Az olimpiára én most már elsősorban úgy tekintek, mint egy olyan lehetséges garanciára, hogy ezeket a határidőket tudjuk is tartani” – tette hozzá.

A sportszakmai része egy másik kérdés, de a nemzetközi partnerekkel beszélgetve azt látja, leginkább egy budapesti főkuszú, közép-európai olimpiának van esélye – Béccsel, Pozsonnyal kell „összetolni” a sportinfrastrukturális igényeket, amelyeket egy nyári játékok megkövetel. A lehetséges helyszínek Budapesttől 3 óra alatt mind elérhetők, csupán az olimpia miatt pedig semmi nem születik.

A fejlesztési dömping részleteiről is beszélt:

három HÉV-vonal újul meg párhuzamosan

két nagy forgalmú, új villamosvonal létesül

megújul a pesti alsó rakpart,

megújul a Nagykörút,

27 kerületi projekt valósul meg a főváros koordinációjában.

„Ez a város egy olyan átalakuláson megy át, amelyet az elmúlt évtizedekben biztosan nem látott. És vannak hosszú távú projektek, amelyek konkrétan kapcsolódhatnak egy olimpiai pályázathoz; kell egy olimpiai falu Budapesten – a Diákváros megépítésének tervét a kormány leporolta, az előkészítés most indul uniós forrásokból. Zajlik Rákosrendező előkészítése, ami szintén olyan potenciális helyszín, amellyel lehet kalkulálni. Ezek nagyjából mind 2036 környékére elkészülő beruházások. Zajlanak a dolgok!” – vélekedett Karácsony Gergely.

Városfejlesztési szempontból az olimpiát „gyorsítósávnak” nevezte, egy garanciának, hogy az egyébként is szükséges fejlesztések mind időben megvalósulnak.

Elmondta még: nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy a fejlesztéseket az olimpiához kell kötni, ezek a játékok nélkül is megvalósulnak, így az olimpiára valóban egy olyan dologként kell tekinteni, mint ami a gazdaságot és a sportot fejleszti, de természetesen ezt az egész kérdést „a budapestiekkel is meg kell beszélni”.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.