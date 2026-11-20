A 2026/2027-es télre vonatkozó legfrissebb havazási előrejelzések alapján a Severe Weather időjárási blog elemzése szerint az Egyesült Államok nagy részén a korábban vártnál több havat jeleznek, míg Kanada déli részein és Európa túlnyomó többségén továbbra is az átlagosnál gyengébb hószezonra kell számítani.

Mint a Portfolio összefoglalójából is kiderül, az idei téli időjárás fő alakítója a Csendes-óceán térségében kialakult, rendkívül erős El Niño-jelenség lesz.

A Severe Weather időjárással foglalkozó blog az különböző meteorológiai előrejelzések modellfutásai alapján frissítette a korábbi előrejelzéseit az Európában várható téli időjárásra nézve. Ez alapján nálunk egyelőre kevés hó eshet, de a tél egészét tekintve sem sok.

Ami az amerikai kulcsjelenséget illeti, az Amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) adatai szerint a keleti medencében a vízfelszín hőmérséklete nagy területen több mint 7 Celsius-fokkal haladja meg a sokéves átlagot, ami a nyers anomáliák alapján az elmúlt 70 év a legerősebb ilyen jelensége lehet. Az ilyen rendkívüli erősségű El Niño általában meghosszabbítja a csendes-óceáni futóáramlást (jet stream), ami az Egyesült Államok déli része fölé alacsonyabb légnyomást, hűvösebb időt és több csapadékot hoz, míg Kanadában egy magasnyomású gerinc gátolja a sarkvidéki hideg levegő délebbre jutását. Európában ez a légköri felállás többnyire enyhe, atlanti-óceáni nyugati áramlást és déli eredetű magasnyomású hatást eredményez, ami a magasabb hegyvidékeket, valamint az északi és északkeleti tájakat leszámítva túl magasan tartja a hőmérsékletet a tartós hótakaró kialakulásához.

Tehát: jóval gyengébb lehet a mostani hószezon, mint szokott lenni. Január lehet a leghavasabb.

A fehér karácsony esélyeiről most még nem lehet biztonságos jelzést adni.