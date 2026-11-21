Fertetics Miklós toborzási vezető az ünnepségen elmondta, az autóipari cég szinte valamennyi műszaki területre keres munkavállalókat. Jelenleg a toborzás középpontjában a kékgalléros, operátori munkaterületek állnak, ezzel párhuzamosan keresnek technikusokat, mérnököket, logisztikai, informatikai és pénzügyi területen dolgozó szakembereket is.

A BYD minél több szegedit és a környéken élőt szeretne alkalmazni, ezért

toborzópontokat nyitottak Hódmezővásárhelyen, Makón, Ásotthalmon, Kiskunfélegyházán, Orosházán is

– tudatta a szakember.

A cég szándéka, hogy stabil kiszámítható munkahelyet biztosítson a jelentkezőknek, akik közül egy személyes elbeszélgetést és egy részletes orvosi vizsgálatot követően a kiválasztottakkal már az adott nap munkaszerződést kötnek - közölte a toborzási vezető.

Fertetics Miklós hangsúlyozta: munkatársaival a HR-területen azon dolgoznak minél gyorsabban felvegyék és betanítsák az új kollégákat a sorozatgyártás kezdetére. Ezzel arra az újságírói felvetésre reagált, hogy Stella Li, a BYD nemzetközi üzletágát felügyelő alelnöke októberben azt nyilatkozta, a cég a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában.

Nagy Sándor (Összefogás Szegedért) városfejlesztési alpolgármester kifejtette, a BYD hosszú távon a város legnagyobb adófizetője lesz, az üzem építésén dolgozó cégek együttesen már jelenleg is azok lennének. Az első háromnegyed év adatai alapján az általuk befizetett iparűzési adó csaknem 900 millió forint.

Az önkormányzat számításai szerint a BYD által évente fizetendő iparűzési adó összege elérheti a 10 milliárd forintot, amikor a termelés felfut a tervezett 300 ezres darabszámra - közölte a politikus.

A BYD gyára nagyon sok új állást jelent a térségben. Más munkáltatók visszajelzése szerint ez komoly versenyt támaszt. Ez a munkavállalók számára szerencsés folyamat - jegyezte meg az alpolgármester.

Nagy Sándor elmondta, a BYD Auto Hungary Kft.-nek jelenleg kilencszáz magyar állampolgárságú alkalmazottja van, most folyó toborzási kampányában pedig hatszáz dolgozót szeretne fölvenni.

A nyilvánosan elérhető adatok szerint a tavaly 251 alkalmazottat foglalkoztató BYD Auto Hungary Kft. az alapítás évében, 2024-ben nem számolt el bevételt, 2025-ben pedig 29,71 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételt ért el. A vállalkozás vesztesége a 2024-es 1,317 milliárd forintról tavaly 8,292 milliárd forintra nőtt.