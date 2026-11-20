„Az előző kormányok tétlenül nézték, ahogyan az azbesztszennyezés egyre súlyosabb mértéket öltött hazánkban. A Tisza kormányra kerülve rövidesen hozzálátott a megoldáshoz és pályázatot hirdettünk a szennyezés felszámolására” – írta a két miniszter a közös videója mellé a Facebookon..

„Döntött a bizottság az azbeszttartalmú kőzúzalék mentesítésére kiírt pályázatokról. Továbbra is segítjük az önkormányzatokat az egészségügyi kockázat megszüntetésében

Ezért még novemberben újabb pályazatot írunk ki, amelynek szakmai feltételeit az Élő Környezetért Felelős Minisztérium dolgozza ki.

A cél a segítség, hogy a lehető legtöbb érintett település részesüljön a támogatásból, ennek érdekében a korábban, 2026. májustól keletkezett levegőszennyezettségi mérések eredményeit is el fogjuk fogadni” – tették hozzá.