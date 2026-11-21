Új mesterségesintelligencia-funkciókkal bővült a Google Maps. Az Ask Maps nevű újítás az AI közreműködésével segíthet utazástervezésben, valamint a mindennapi feladatok elvégzésében – írja a vállalat közlése nyomán a hvg.hu.

Az Ask Maps – melynek pontos magyar megnevezése egyelőre nem ismert – segíthet lépésről lépésre összeállítani egy útvonalat, és valós időben mutatja az ahhoz tartozó (például forgalmi) információkat.

Az újdonsággal lehetővé válik például összetett, több napig tartó utazások megtervezése is, amik több látványosságot, éttermet és pihenőhelyet is érintenek. Minden naphoz külön részletes útvonalterv tartozik, amelyhez helyi tippek is tartoznak, valamint számításba veszi és mutatja a rendszer a nyitvatartási időket. Amennyiben elégedett az eredménnyel, megoszthatja az útvonaltervet a barátaival, ismerőseivel is, hogy ők is bejárhassák azt. Az applikáció működéséről bemutató videót is közölt a Google:

A tervet módosítani is lehet, nem kell feltétlenül az AI javaslatára támaszkodni az egész út során. A Google közlése szerint az Ask Maps megkérhető arra is, hogy keressen időpontot fodrászhoz, szépségszalonba és hasonló helyekre.

Az újdonság globális bevezetését már megkezdte a cég, és mivel az ígéret szerint „30 európai országban” is élesedik, valószínűsíthető, hogy Magyarországon is lehet majd használni. Érdemes ellenőrizni az elérhető frissítéseket a Play Áruházban és az App Store-ban.