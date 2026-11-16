Magyar Péter viszonválasza: véget ért a Fidesz és a KDNP közös története

Magyar Péter napirend előtti felszólalása jelentős mértékben szólt a Seszták-ügyben megtalált és kiásott vagyonokkal kapcsolatos gondolatairól, ezekre a parlamenti frakciók is reagálhattak, majd Magyar Pétert a viszonválasz joga illette meg.

Magyar Péter bejelentette: 2026-ban véget ér a Fidesz és a KDNP közös története, ez most már a szavazók számára is nyilvánvaló, aki nem bocsánatkéréssel kezdi most a beszédét, annak morálja és a legkisebb politikai érzéke sincs. „Ezek után lesz-e ember, aki meg fog önökben bízni?” – tette fel a kérdést.

„1988-2026: Bóka János a Fidesz Retkes Attilája, csődbiztosa, látható, erre már sokan nem kíváncsiak, Gulyás Gergely sem” – vélekedett.

Szerinte a Mi Hazánknak is vége van, amely most kapaszkodik fel a Fidesz vonatára, mint Martonyi János 1988-ban az állampárthoz, Toroczkai Lászlót a Fidesz új üdvöskéjének nevezte.

Újra jelezte: van kormányzás, adócsökkentésben, családipótlék-emelésben, kátyúmentesítésben, egészséügyi béremelésben is látszik többek között.

Kijelentette: nincsenek érinthetetlen politikusok, egy ilyen helyzetben bizonyította be Toroczkai László, hogy egy brancsba tartozik a Fidesszel, és a nyomozókat, valamint az NVVH-t kritizálta.

Megtalálta a helyét az erdőből előkerült 6 milliárd forintnak is: vízügyi beruházásra fordíthatják.

Toroczkai Lászlót arra is emlékeztette: Orbán Viktort és Kádár Jánost nevezte államférfinak, nem Kossuthot vagy Széchenyinek.

Rétvári Bencét arra szólította fel: szégyeljje magát és kérjen bocsánatot. Szerinte egyetlen esélyük lett volna a megmaradásra, ha levonják a következtetéseket, és kidobják maguk közül a bűnözöket, nem behozzák pártlistán a parlamentbe. Magyar Péter szerint

Rétvárinak is van Hankó-ügye, álcivil szervezeteken keresztül követett el szerinte tiltott állami finanszírozást.

Pénzügyminiszterét, Kármán Andrást arra kérte, jelezze majd az ÁSZ-elnöknek, hogy búcsúzóul beszéljen még a bűnöző Fidesz-KDNP-ről.

Rögzítette: sem Seszták Miklós, sem Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését nem támogatta a Fidesz és a KDNP, sőt politikai foglyoknak nevezik őket, lehet, Seszták Miklós elásta a Fidesz-honlap kódjait, ezért nem veszik le onnan őket.

Szerinte Perutól Kínáig látják, mekkora visszaélés történt az előző kormányzat idejében a közpénzekkel, látszik is, mekkora zavar volt hétvégén a gépezetben, akkor nem is ÁVH-ztak, most újra.

Bóka János felé fordulva azt tanácsolta, mint Gulyás Gergelynek: ha nem bűnöző, hagyja el ezt a süllyedő hajót, a Fidesz-KDNP-t.

Jelezte:

a büntetőügyeket fel fogják gyorsítani, ez azoknak az érdeke is, akik ellen eljárás zajlik.

Ezzel párhuzamosan azonban azt is belátta, a NAV-nak nagyon nehéz dolga lesz Batidán vagy külföldön ásni, ez a pénz nem tűnt el, nem szublimált, csak átkerült máshogy, akár Monte-Carlóba, Csádba vagy egy bordeaux-i borászatba.

Úgy látja, a Fideszben és a KDNP-ben is vannak becsületes emberek, akiknek a józan belátására is számít Magyar Péter.

A kormányfő újra Rétvári Bence felé fordult a kérdéssel: nem kellene bocsánatot kérni a ruha nélkül, meztelenül rohangászó borsodi gyerekektől, miközben erdőben ásták el a milliárdokat? Igaztalannak nevezte, hogy a KDNP frakcióvezetője szerint nem akar ellenzéket látni a parlamentben, Magyar Péter szerint a kormánynak jó, ha van egy erős ellenzéke, amelynek van erkölcsi alapja, hogy számonkérje; lesz is ellenzék, a Tisza is így jött létre 2024-ben.