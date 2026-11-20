Gajdos László szerint a Balaton esetében egy centiméternyi vízszintemelkedés mintegy 6 millió köbméteres víztömegnek felel meg. Az elmúlt hetekben 48 millió köbméterrel nőtt a Balatonban levő víz mennyisége, és ehhez a Charles ciklon 18 millió köbméterrel jártul hozzá.

A Sió-zsilipeket szigorúan zárva tartják, a 120 centiméteres szabályozási szintnek köszönhetően a többletvizet biztonságosan betárazzák a nyárra, már most több tízmillió köbméter többletvizet sikerült megőrizni – írta.

Bejegyzésében a miniszter hangsúlyozta: az idei óriási aszály világosan megmutatta, hogy a klímaváltozás Közép-Kelet-Európát sem kíméli.

Magyarországon október végére már 650 milliméterre nőtt a halmozódó csapadékhiány, ami egy teljes évnyi csapadék mennyiségének felel meg.

A miniszter korábbi tájékoztatása szerint az elmúlt 30 évben folyamatos volt az aszály Magyarországon, a talajból több mint 7 balatonnyi víz hiányzik. Közölte az is, hogy a kormány történelmi vízmegtartási programja 14 ezer kilométernyi csatorna vízmegtartó képességét javítja, hogy a folyóvizek eljussanak a kiszáradással fenyegetett tájakra.