A londoni üzleti napilap online kiadásán péntek este megjelent beszámoló szerint Washington már tudatta is ezt a szándékát európai és ukrán kormányilletékesekkel.

A Financial Timesnak nyilatkozó források szerint

Donald Trump amerikai elnök célja az, hogy az ukrajnai háborút lezáró megállapodás még a demokrata többségű új kongresszus januári megalakulása előtt létrejöjjön.

A republikánusok a néhány héttel ezelőtti félidős amerikai törvényhozási választásokon a kongresszus mindkét kamarájában, a képviselőházban és a szenátusban is alulmaradtak a Demokrata Párttal szemben, és a demokrata többség várhatóan növelné az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást, egyidejűleg erősítve a Moszkvára gyakorolt nyomást, például új szankciók megszavazásával – áll a Financial Times pénteki írásában.

A lapnak nyilatkozó források szerint Trump két főtárgyalója, Steve Witkoff és Jared Kushner az utóbbi napokban európai, ukrán és orosz illetékesekkel tartott moszkvai, dublini és berlini találkozóin „éreztette az ügy sürgősségét” a tárgyalópartnerekkel.

„Az amerikaiak keményen hajtják ezt az ügyet, és van bizonyos aggodalom azzal kapcsolatban, hogy ukrán részről komoly engedményekre lesz szükség” bármiféle megállapodás eléréséhez – idézi a Financial Times egyik európai kormányforrását, aki részt vett a Kushnerrel és Witkoffal tartott megbeszéléseken.

Egy másik forrás Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalva úgy fogalmazott, hogy „az amerikaiak sietnek, Putyin viszont nem”.

Egy magas beosztású ukrán illetékes azt mondta a brit lapnak, hogy „Trump kedveli Putyint, és januárig véget akar vetni ennek az egésznek”. Hozzátette: Oroszország érhet el kedvezőbb feltételeket, ha a megállapodás januárig valóban létrejön.