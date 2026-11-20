Az ügyvédi iroda emlékeztetett arra, hogy az Oscsadbank és a hét ukrán magánszemély képviseletében 2026. március 17-én tettek feljelentést hivatali visszaélés, terrorcselekmény és sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás miatt.

A feljelentését később testi sértés, bántalmazást hivatalos eljárásban és kényszervallatás bűncselekményekkel egészítették ki. Ezt követően szeptember 23-án további feljelentéseket tettek hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt.

Az iroda tájékoztatása szerint a nyomozás szétválasztásáról szóló pénteki döntést az ügyészség azzal indokolta, hogy „a gyanúsítások tárgyát képező, illetve az eljárás alapjául szolgáló más bűncselekmények azonos eljárásban való vizsgálata, illetve felderítése nem indokolt, az egy eljárásban való kezelés az elbírálást jelentősen megnehezítené”.

Horváth Lóránték jelezték, hogy az elkülönítés ellen panasszal fognak élni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglalták az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő két járművet, amely az ausztriai Raiffeisen Bankból szállított Ukrajnába 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat.

A héttagú, fegyvertelen személyzetet kihallgatás után kiutasították az országból.

Az ügyben pénzmosás miatt indult eljárás, azonban a NAV augusztus 19-én közölte, hogy azt bűncselekmény hiányában megszüntette, a lefoglalt pénzt, aranyat visszaadták Ukrajnának.

Időközben nyomozás indult a fogva tartott ukránok sérelmére elkövetett embertelen bánásmód és más jogsértések miatt, amit a KNYF október 2-án saját hatáskörébe vont.

Az eljárásban öt embert hallgattak ki gyanúsítottként: Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatóját, akit hétrendbeli, sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartással gyanúsítottak meg. Hajdu János tagadta a bűncselekmény elkövetését, szabadlábon védekezik. Meggyanúsították még az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezető munkatársát, Szathmáry Istvánt és három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítással.