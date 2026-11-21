Több mint egy évvel ezelőtt visszavonult a pártpolitikától, magánélete gyökeresen megváltozott, azóta pedig az írás tölti ki mindennapjait, már négy könyvet adott ki – Gyurcsány Ferenc hosszú interjút adott az Indexnek, amelyben beszélt élete új szakaszáról, az íráshoz és a hithez fűződő viszonyáról, a politika posztmodern kori átalakulásáról, valamint arról, miről és miért ír rendszeresen hosszú Facebook-bejegyzéseket. Szó esett még Magyar Péterről, Orbán Viktorról és Donald Trumpról is.

„A posztmodern kor egyik meghatározó sajátossága a bennünket korábban összetartó közös történet szétesése. Azaz már nem ugyanazt a mozit nézzük” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki Magyar Péterről azt mondta: „szemmel láthatóan jól érzi magát ebben az influenszerszerepben, és ki is használja a benne rejlő lehetőségeket. Ezzel nincs egyedül a világban. Ez a fajta politizálás alkalmas arra, hogy tömegek figyelmét, sőt akár támogatását is megszerezze, legalábbis egy időre. De ez önmagában még nem jelent tartós politikai teljesítményt”.

„Azt gondolom, hogy a Seszták-ügynek helye lesz a rendszerváltás utáni magyar történelemben. Ha kétszáz év múlva visszatekintenek erre az időszakra, biztosan ott lesz legalább egy lábjegyzetben. Hozzáteszem, hogy magamnak se kedvezzek, az őszödi beszéd is valószínűleg kap majd egy lábjegyzetet arról, mi történt, mi romlott el, és hogyan reagáltam rá” – mondta Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, aki Orbán Viktorról úgy fogalmazott: „Egy politikus számára meghatározó, hogy mennyire érti azt a társadalmat, amelyet vezetni akar. És én azt gondolom, hogy Orbán Viktor legnagyobb tévedése éppen az, hogy idővel elveszítette ezt a képességét. Egyszerűen eltávolodott az országtól.”