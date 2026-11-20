Az Európai Bizottság részben jóváhagyta pénteken Magyarországnak azt az az első és egyben végső kifizetési kérelmét, amely 10 milliárd euróra (mai árfolyamon: 3720 milliárd forintra) vonatkozik, és amely a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági helyreállítást segítő NextGenerationEU támogatási eszközből fizethető ki.

A brüsszeli közlemény szerint a kifizetési kérelem több területen végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódik, érinti a jogállamiságot, az energiahatékonyságot, a közlekedést, az oktatást, az egészségügyi és szociális infrastruktúrát, valamint a lakhatást.

A helyreállítási alaphoz (RRF) szükséges 127 mérföldkőből Magyarország 126-ot teljesített, így az Európai Bizottság részlegesen jóváhagyta majdnem a teljes, 10 milliárd eurónyi forrás kifizetését az ország számára. Az eddig előfinanszírozott projektekre a Bizottság december 31-ig utalja el a forrásokat. Mindezt az Európai Bizottság közleményben jelentette be.

Mint az Index összefoglalója írja, így immáron most már tényleg megérkeznek a még koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülés segítése érdekében létrehozott helyreállítási alap (RRF) Magyarországnak járó forrásai, ráadásul végül a 10 milliárd euróra módosított magyar terv kapcsán benyújtott kifizetési kérelem majdnem egészét elfogadta a Bizottság, így december 31-ig ez a pénz meg is érkezik az Államkincstár számlájára.

A kifizetést az tette lehetővé, hogy az Európai Bizottság megállapította: Magyarország az Európai Unió Tanácsának végrehajtási határozatában szereplő 127 mérföldkő és cél közül 126-ot megfelelően teljesített. Egy mérföldkő, mely az adójogszabályok hatékonyságáról szóló időközi értékelő jelentés benyújtásához kapcsolódik, csak részben teljesült.

Közölték: az uniós bizottság tájékoztatta Magyarországot arról, hogy miért nem tartja teljesítettnek a fent említett mérföldkövet. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy észrevételeket tegyen, mielőtt az uniós bizottság elfogadja végleges értékelését. Ha a brüsszeli testület a magyar észrevételek vizsgálata után is arra jut, hogy az érintett mérföldkő nem teljesült maradéktalanul, akkor az ahhoz a mérföldkőhöz kapcsolódó összeget arányosan levonja a kért, összesen 10 milliárd euróból.

A már jóváhagyott mérföldkövekhez és célokhoz kapcsolódó kifizetések akkor teljesülhetnek, ha az uniós Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kedvező véleményt ad, és ezt követően az uniós bizottság hivatalosan is határozatot hoz a kifizetésről - tájékoztattak.

A folyó árakon akár 807 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező NextGenerationEU eszköz központi elemét képező, a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő és az ellenállóképességet fokozó európai uniós alap (RRF) vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket nyújt az uniós tagállamoknak gazdaságélénkítő reformok és beruházások megvalósításához.

Az alap forrásainak lehívásához a tagállamoknak reformokat és beruházásokat kell teljesíteniük, amelyeknek hat szakpolitikai területhez kell hozzájárulniuk: a zöld átálláshoz, a digitális átálláshoz, a fenntartható növekedéshez és munkahelyteremtéshez, a társadalmi és területi kohézióhoz, az egészségügyhöz és az ellenállóképeség növeléséhez, valamint a következő generációra vonatkozó politikákhoz, beleértve az oktatást és a készségfejlesztést.

Minden nemzeti terv esetében a kifizetések teljesítményalapúak, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság csak akkor fizeti ki az összegeket, ha az egyes országok elérték a tervükben szereplő reformok és beruházások befejezése érdekében megkötött megállapodás szerinti mérföldköveket és célokat.

A helyreállítási tervben szereplő mérföldköveket, valamint a kifizetések előfeltételeiként meghatározott szupermérföldköveket még augusztus 31-ig kellett teljesítenie minden tagállamnak, majd pedig szeptember 30-ig kellett benyújtani a kifizetési kérelmeket az Európai Bizottságnak. Mivel

Magyarország számára a források sokáig elérhetetlenek voltak a többnyire korrupcióellenes és átláthatósági reformokat tömörítő szupermérföldkövek nem teljesülése miatt,

ezért a Tisza-kormány végül egyszerre nyújtotta be az összes kifizetési kérelmet a szeptember végi határidőig. Az előfeltételek teljesítése érdekében egy 110 oldalas törvényjavaslatot szavazott meg az Országgyűlés még június 23-án.