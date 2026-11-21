Mint Donald Trump mondta, a lépés célja támogatni a mesterséges intelligencia, az amerikai elnök szóhasználatában a „szuperintelligencia” fejlesztésével foglalkozó ágazatot, hogy az versenyképes legyen Kínáéval. Az amerikai elnök csütörtökön Sencsenben találkozott Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

„Nem fogjuk engedni a vállalatainknak, hogy adatközpontokat építsenek külföldön”

– húzta alá. Trump szerint „"irdatlan összegű adóval” fogja sújtani azokat a cégeket, amelyek ezt mégis megteszik.

Az adatközpontok kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, mivel biztosítják az egyre összetettebb AI-rendszerek betanításához és működtetéséhez szükséges számítási kapacitást.

Az adatközpontok fejlesztői gyakran a felhasználók közelében helyezik el ezeket a létesítményeket, hogy csökkentsék az átviteli időt az olyan sürgős feladatoknál, mint például a pénzátutalások feldolgozása. Nagy mennyiségű adat nagy távolságra történő továbbítása ezenkívül sokkal költségesebb is.

Trump elkötelezett támogatója annak, hogy sok adatközpontot építsenek az Egyesült Államokban, ami viszont a választók körében nem népszerű az energia- és vízigényük és egyéb környezeti hatásuk miatt.

Az amerikai elnök kitért arra, hogy az Egyesült Államok csak régebbi gyártású chipek eladását helyesli Kínának.

Részletek említése nélkül elmondta, hogy Washington az ügyben megállapodáson dolgozik Pekinggel.

„Csak a régebbi chipeket akarjuk (eladni), mert Kína is gyárt chipeket, és ha még a régieket sem adjuk el neki, akkor azokat majd legyártja maga” – tette hozzá.