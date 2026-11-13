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Nyitókép: Pixabay.com

Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói a Seszták Miklós elleni büntetőeljárással kapcsolatban

Infostart / MTI

Újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban – közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

2026. november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a dr. Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5.071.632.000 forint, 2.658.350 euró és 1.257.100 USA dollár.

A készpénzt a mai napon az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették.

Az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is – adta hírül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Ezzel kapcsolatban Magyar Péter is posztolt Facebook-oldalán.

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