M4 Sport
13.30: Labdarúgás, NB I, Puskás Akadémia-MTK Budapest
16.00: Labdarúgás, NB I, Újpest FC-Kisvárda
18.30: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-ETO FC
22.00: Tenisz, Billie Jean King Kupa, osztályozó, Egyesült Államok-Magyarország
M4 Sport+
15.00: Kosárlabda, női NB I, Sopron-Szekszárd
17.00: Röplabda, női Extraliga, Kaposvár-Vasas Óbuda
19.30: Tenisz, Billie Jean King Kupa, osztályozó, Egyesült Államok-Magyarország
Sport 1
15.30: Kézilabda, női NB I, Vasas-Mosonmagyaróvár
17.45: Kézilabda, férfi NB I, Veszprém-Tatabánya
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton, negyeddöntő
Sport 2
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, alapszakasz, Frölunda-Brynas
19.00: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks
Eurosport 1
10.15 és 13.15: Alpesi sí, világkupa, Gurgl, női műlesiklás, 1. és 2. futam
14.30 és 16.35: Síugrás, világkupa, Lillehammer, női és férfi verseny
18.45: Műkorcsolya, GP-sorozat, Helsinki, jégtánc
20.00 és 22.00: Lovaglás, díjugrató BL, Verona
Eurosport 2
11.15 és 13.00: Műkorcsolya, GP-sorozat, Helsinki, páros és női kűr
14.55: Terepkerékpár, ciklokrossz, férfiak, Lokeren
16.15: Műkorcsolya, Grand Prix-sorozat, Helsinki, férfi kűr
19.00: Golf, PGA Tour RSM Classic 3. nap
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Fulham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Leeds United
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Arsenal
21.30: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Calgary Flames-Chicago Blackhawks
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Deportivo A Coruna
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Valencia
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Real Betis
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Celta Vigo
Arena 4
11.45, 13.30 és 14.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoGP, Moto3 és Moto2 időmérő
15.30: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, sprintfutam
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, Schalke-VfB Stuttgart
21.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Motherwell-Rangers
Match 4
13.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Millwall-Queens Park Rangers
16.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Ipswich Town
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-AS Roma
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Torino