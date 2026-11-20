Baranyi Krisztina szerint a kormányváltás után az önkormányzatok azt várták, hogy megszűnik a korábbi „mostoha bánásmód”, és a közös ügyekben partneri viszony alakul ki a kabinet és a településvezetők között. Éppen ezért

csalódást keltőnek tartja, hogy a parkolás fővárosi átvételét érintő jogszabály annak ellenére megjelent, hogy a kerületeket képviselő Budapesti Önkormányzati Szövetség kezdeményezte a kérdés újbóli megtárgyalását

– nyilatkozta a Népszabadságnak Baranyi Krisztina, aki szerint az önkormányzatok működését befolyásoló döntések éjszaka, salátatörvényekbe rejtett közzététele a korábbi kormányzati gyakorlatot idézi. Hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítások megjelenése ellenére továbbra sem tekinti lezártnak az ügyet.

Baranyi Krisztina szerint a parkolás fővárosi átvételének indoklása menet közben változott. A főváros vezetése kezdetben a hatékonyság növelésével érvelt, később pedig azzal, hogy a parkolást nagyobb rendszerekben kell kezelni, hiszen az a forgalomszabályozás része is. A kerületek kérdéseire adott válaszokból azonban fokozatosan kiderült, hogy valójában a parkolásból származó bevételekre van szüksége a fővárosnak – állítja a IX. kerület polgármestere.

„Úgy véltük, hogy bármilyen kérdés merül is fel, képesek leszünk egységes, konszenzusos döntést hozni, senki nem érzi magát becsapva, meglopva. Ezt rúgta most fel a főpolgármester.

Ráadásul egy kényes ügyben. A parkolási maffia felszámolása Budapesten javarészt a 2019-ben megválasztott polgármesterek győzelme volt, sokat tettünk azért, hogy ez tevékenység megtisztuljon. Mindenki a legjobb tudása szerint zárta el a csapokat, kiszorítva az egyéni, üzleti és pártérdekeket. Ebben a kiemelt figyelmet kapó ügyben szúrta hátba a polgármestereket Karácsony Gergely. Az évekig épített emberi és a politikai bizalmat ásta alá ezzel a döntéssel, miközben pontosan tudta, hogy egy jobbító szándékú szervezeti- működési átalakításnak nem állnánk ellen. Ha ez az einstand, vagy éppen a BKK államosítása az Orbán-kormány alatt történt volna, már a Karmelitát ostromolnánk a főpolgármester vezetésével. Nehéz azt lenyelni, hogy a kerületek zöme az elmúlt hat évben politikai tőkét, pénzt nem sajnálva segítette a fővárost a túlélésben, majd a kormányváltás után az első adandó alkalommal hátba szúrt minket” – fogalmazott.

A polgármester úgy látja, ha valóban a kerületektől elvont néhány milliárd forinton múlik Budapest pénzügyi stabilitása – amit egyébként vitat –, akkor a főváros a parkolási rendszer eddigi eredményeitől, az önkormányzati autonómiától és a demokratikus szempontoktól függetlenül is megszerezné ezeket a forrásokat.

Baranyi Krisztina egyelőre nem tudja, támogatná-e Karácsony Gergelyt a következő önkormányzati választáson. Mint fogalmazott,

a főpolgármester iránti bizalom jelentősen megrendült, és már nincs mögötte az a széles támogatói tömb, amely az előző ciklus végén még megvolt.

A IX. kerület polgármestere szerint az elégedetlenség más kerületvezetőknél is érezhető. Ezt mutatja, hogy a parkolási rendszer újratárgyalását olyan polgármesterek is támogatták, akiknek kerületében egyáltalán nincs parkolásüzemeltetés. A három éve gyakorlatilag működésképtelen Budapesti Önkormányzati Szövetség újjáélesztésére tett kísérlet szintén az általános elégedetlenség jele. A polgármesterek nem érzik úgy, hogy a főpolgármester megfelelően képviselné az érdekeiket a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában – mondta el egyebek mellett a terjedelmes interjúban Baranyi Krisztina .