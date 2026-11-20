A megmozdulás egy nemzetközi tiltakozási nap része, amelynek keretében egyebek között Németországban, Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban is utcára vonulnak a fiatalok.
A hollandiai tiltakozó akcióban több mint 60 középiskola és felsőoktatási intézmény diákjai vettek részt egyebek között Amszterdamban és Utrechtben.
A hollandiai akciót a Stop de Oorlogskoorts (Állítsuk meg a háborús lázat!) nevű szervezet kezdeményezte, amely szerint a kormány egyre több pénzt fordít fegyverkezésre és egyéb katonai célokra, miközben a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek.
A szervezők három fő követelésüket adták elő:
- ne állítsák vissza a kötelező katonai szolgálatot,
- a védelmi minisztérium ne folytasson toborzótevékenységet az oktatási intézményekben, és
- a kormány a fegyverkezés helyett a fiatalok jövőjébe fektessen be.
Hollandiában a tiltakozáshoz csatlakozott a holland országos diákszövetség (LSVb) is, amely szerint a védelmi minisztérium és a hadiipari vállalatok egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a felsőoktatásra. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a minisztérium évente 260 millió eurót fordít toborzókampányokra, egyebek között iskolai tájékoztatókra és internetes hirdetésekre. A Delfti Műszaki Egyetem területén pedig már a védelmi minisztérium innovációs központja is működik.
Evy Kras, az LSVb elnöke azt mondta: véleménye szerint az egészségügytől, az oktatástól és a lakhatástól vonnak el forrásokat a védelmi kiadások növelése érdekében.
„És közben azt akarják, hogy vonuljunk be katonának. A fiatalok elárulva érzik magukat, és azt mondják: ebből elég volt. Azt akarjuk, hogy hogy a mi jövőnkbe fektessenek be” – szögezte le a diákszövetség elnöke.
Hollandiában minden 17 és 45 év közötti férfinak és nőnek regisztráltatnia kell magát a hadkötelezettségre, de 1997 óta nincs tényleges szolgálati kötelezettség.
A holland kormány viszont olyan jogszabály előkészítésén dolgozik, amely biztonsági okokból szükség esetén lehetővé tenné a szelektív hadkötelezettség bevezetését.
Derk Boswijk védelmi államtitkár márciusban kijelentette: nem tudja kizárni a fiatalok mozgósításának szükségességét a következő években.
„Most, hogy a háború már Európában, a közvetlen közelünkben folyik, sok fiatal érzi, hogy ez bekövetkezhet” – mondta a tüntetés egyik résztvevője.