A megmozdulás egy nemzetközi tiltakozási nap része, amelynek keretében egyebek között Németországban, Portugáliában, Franciaországban és Olaszországban is utcára vonulnak a fiatalok.

A hollandiai tiltakozó akcióban több mint 60 középiskola és felsőoktatási intézmény diákjai vettek részt egyebek között Amszterdamban és Utrechtben.

A hollandiai akciót a Stop de Oorlogskoorts (Állítsuk meg a háborús lázat!) nevű szervezet kezdeményezte, amely szerint a kormány egyre több pénzt fordít fegyverkezésre és egyéb katonai célokra, miközben a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek.

A szervezők három fő követelésüket adták elő:

ne állítsák vissza a kötelező katonai szolgálatot,

a védelmi minisztérium ne folytasson toborzótevékenységet az oktatási intézményekben, és

a kormány a fegyverkezés helyett a fiatalok jövőjébe fektessen be.

Olaszotszágban száz városban tüntettek Fegyverkezés helyett az oktatás és az egészségügy jobb finanszírozását követelték tüntetéseken szakszervezetek és diákok pénteken több mint száz olasz városban, több demonstráció összecsapásba torkollott a rendőrséggel. Az összeurópai felhívásra történt és általános sztrájkkal egybekötött megmozdulásokon „egymillióan vettek részt, tehát egyáltalán nem kisebbség, akit képviselünk” – jelentette ki a munkabeszüntetést meghirdető CGIL szakszervezet főtitkára, Maurizio Landini. A legnagyobb olasz érdekképviselet első embere hangoztatta, hogy az országos sztrájk a Giorgia Meloni vezette kormány költségvetési tervezete ellen szól

Hollandiában a tiltakozáshoz csatlakozott a holland országos diákszövetség (LSVb) is, amely szerint a védelmi minisztérium és a hadiipari vállalatok egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a felsőoktatásra. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a minisztérium évente 260 millió eurót fordít toborzókampányokra, egyebek között iskolai tájékoztatókra és internetes hirdetésekre. A Delfti Műszaki Egyetem területén pedig már a védelmi minisztérium innovációs központja is működik.

Evy Kras, az LSVb elnöke azt mondta: véleménye szerint az egészségügytől, az oktatástól és a lakhatástól vonnak el forrásokat a védelmi kiadások növelése érdekében.

„És közben azt akarják, hogy vonuljunk be katonának. A fiatalok elárulva érzik magukat, és azt mondják: ebből elég volt. Azt akarjuk, hogy hogy a mi jövőnkbe fektessenek be” – szögezte le a diákszövetség elnöke.

Hollandiában minden 17 és 45 év közötti férfinak és nőnek regisztráltatnia kell magát a hadkötelezettségre, de 1997 óta nincs tényleges szolgálati kötelezettség.

A holland kormány viszont olyan jogszabály előkészítésén dolgozik, amely biztonsági okokból szükség esetén lehetővé tenné a szelektív hadkötelezettség bevezetését.

Derk Boswijk védelmi államtitkár márciusban kijelentette: nem tudja kizárni a fiatalok mozgósításának szükségességét a következő években.

„Most, hogy a háború már Európában, a közvetlen közelünkben folyik, sok fiatal érzi, hogy ez bekövetkezhet” – mondta a tüntetés egyik résztvevője.