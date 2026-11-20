Újabb kérdések merültek fel a mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzzel kapcsolatban, amelyet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal korábbi közlése szerint a Seszták Miklóst is érintő büntetőeljárásban foglaltak le. A tetemes összeg tulajdonosa továbbra se ismert. A TV2 és a Blikk értesülései szerint a pénz feltételezett rejtekhelyei, illetve egyes rendőri intézkedések Seszták Miklós egy korábbi üzlettársához kapcsolódhatnak.

November 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársai több helyszínen tartottak kutatást abban a büntetőeljárásban, amely többek között Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési minisztert is érinti. Az akció során erdős területeken elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, valamint páncélszekrényben is jelentős mennyiségű készpénzt találtak. Ennek tulajdonosáról nem adtak információt a hivatalos tájékoztatásban. A problémát a volt miniszter ügyvédje, Papp Gábor is felvetette a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Vannak viszont informátorok, akik tudni vélik, mely helyszíneken jártak a rendőrök és hol találták meg a pénz egy részét. A TV2-n bemutatott erdő és pajta a csatorna informátora szerint Seszták Miklós egy korábbi üzlettársához, egy vállalkozóhoz, illetve annak volt feleségéhez, jelenlegi üzlettársához köthetők. A Blikk pedig arról írt, hogy az érintett üzletember házához nagyjából tíz napja több rendőrautó érkezett és hosszabb ideig maradtak. Ezeket az információkat egyik médium sem tudta megerősíttetni, így semmilyen bizonyítékkal nem szolgálnak arra nézve, hogy kié lehetett a megtalált pénz, illetve hogy az elásott összegek hogyan kerülhettek a hivatalosan nem közölt feltalálási helyükre.