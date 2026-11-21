Lipcsei Péter korábbi válogatott labdarúgó szombati közleményében azt kérte, ne avatkozzanak az FTC és más magyar sportklub életébe.

Az FTC elnökségi tagja a sportot érintő, tervezett összeférhetetlenségi törvény ellen szólalt fel.

„Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az országgyűlés előtt van egy ilyen törvénytervezet és rövidesen elfogadásra kerülhet. Mi, elnökségi tagok mégis önszántunkból Kubatov Gábornak szavaztunk bizalmat, felkérve őt a 127 éves klub további irányítására” – utalt Lipcsei az egyesület október 27-i tisztújító közgyűlésére, melyen maga is bekerült a vezető testületbe.

Az 54 éves Lipcsei felidézte, októberben egykori és jelenlegi ferencvárosi sportolók, edzők és klublegendák álltak ki nyílt levélben Kubatov Gábor mellett tiltakozva a tervezett politikai összeférhetetlenségi törvény ellen, amely megtiltaná, hogy korábbi politikai felsővezetők és képviselők nagy sportszervezetek elnökei legyenek.

„Az aláírók hangsúlyozták, hogy a politikából jó ideje kiszállt Kubatov Gábor az egyesületet sikeressé tette, felemelte, és személye garancia a Fradi eredményes jövőjére. A kezdeményezés 89 aláíróval indult, majd néhány nappal később újabb 67 sportoló csatlakozott hozzá. Most szeretném bejelenteni, hogy újabb 61 legendás sportoló, bajnok csatlakozott az aláírókhoz, hogy hallassák a hangjukat” – olvasható Lipcsei közleményében, amely szerint „a törvény súlyosan korlátozza a társadalmi szervezetek önállóságát”.

Az 58-szoros válogatott futballista végezetül azt kérte „a felelős törvényhozóktól, hogy ne avatkozzanak bele se az FTC, se egyébként más magyar sportklub életébe azzal, hogy megszabják, ki legyen annak az elnöke, elnökségi tagja”.

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án jelentette be, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban, amelynek hatályba lépése után miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.