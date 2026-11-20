A kulturális finanszírozás jövőjéről szóló konferenciát az NKA a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériummal együttműködve rendezte meg november 17-18-án Budapesten.

Tarr Zoltán miniszter, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke a magyar kulturális élet megújításának társadalmi jelentőségéről beszélt. „Kulturális rezsim helyett kulturális rendszert szeretnénk létrehozni, együtt az alkotókkal, az intézményekkel, a szervezetekkel és a fogyasztókkal. A kulturális rendszerváltás lényege, hogy a politikai hatalom ne tekintse a kultúrát saját tulajdonának” – hangsúlyozta az NKA közleménye szerint, hozzátéve: megkezdik az ország kulturális stratégiájának kidolgozását.

Elmondta, hogy az ágazati elképzelésekből, az eddigi szakmai egyeztetések eredményeiből és a Kultúra2028 konferencián megszülető ajánlásokból vitaanyagot készítenek, amelyet szakmai és társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A stratégiaalkotással párhuzamosan pedig kidolgozzák az NKA új működési és finanszírozási modelljét. „Céltudatosan és felkészülten veszünk részt az új uniós költségvetési ciklus forrásainak felhasználási tervezésében” – hangsúlyozta.

A kulturális kormányzat egyik legfontosabb szándéka a szakmai és társadalmi bizalom helyreállítása – közölte a kultúráért felelős államtitkár, hozzátéve:

a politikát el kell távolítani a kulturális közegekből.

Nagy Ervin az NKA közleménye szerint kiemelt feladatnak nevezte a fiatalok kulturális nevelését, a vidéki kulturális lehetőségek bővítését és a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatainak megerősítését.

Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kulturális intézmények szakmai önállóságát csak megfelelő működési feltételekkel lehet biztosítani. „Kiszámíthatóság nélkül nincs nyugodt alkotómunka, és nincs hosszú távú tervezés sem” – idézte a közlemény az államtitkárt.

Mattyasovszky-Zsolnay Bence, az NKA alelnöke a konferencián arról beszélt, hogy az NKA pályázati rendszerének átalakítása önmagában nem elegendő, mivel az elmúlt években alapvetően megváltoztak a kultúrafogyasztási szokások, és erre a támogatási rendszernek is válaszolnia kell.

A tanácskozás tapasztalatait úgy összegezte, hogy a résztvevők sok kérdésben azonos következtetésre jutottak. Egyértelmű igényként fogalmazták meg a kiszámíthatóságot, hogy pályázati menetrendre, tervezhető döntési és kifizetési határidőkre, többéves támogatási lehetőségekre van szükség, a szakmai szervezeteknek pedig valódi szerepet kell betölteniük a támogatási célok, a pályázati kiírások és az értékelési szempontok meghatározásában.

A közlemény szerint beszámolt arról is, hogy sok javaslat született a kollégiumi rendszer átalakítására, és széles körű egyetértés alakult ki abban is, hogy a döntések szakmai alapjait, az összeférhetetlenségi szabályokat és a támogatások felhasználását mindenki számára követhetővé kell tenni.

Az eseményen kétszáz résztvevő nyolc szakmai műhelyben – szépirodalom és könyvkultúra; fotó-, ipar- és képzőművészet; építőművészet és örökségvédelem; közművelődés és népművészet; zene- és könnyűzene; színház- és táncművészet; közgyűjtemények; fesztiválok - vitatta meg a jelenlegi támogatási rendszer tapasztalatait, problémáit és a megújulás lehetőségeit, valamint konkrét javaslatokat is tett – közölte az NKA.