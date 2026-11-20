A közleményben kiemelték: a koncessziós szerződés közös megegyezéssel zárul, a megállapodás részleteiről a tárgyalások lezárása után nyilatkoznak. A szerződés hivatalos lezárásig a társaság az üzemeltetési, felújítási és fejlesztési feladatát maradéktalanul, a hatályos és élő szerződéses kötelezettségeinek megfelelően viszi tovább, beleértve az M1-es autópálya bővítését.

Közölték: a megbeszélések során mind az állami, mind a tulajdonosi oldal számára kiemelt szempont volt, hogy a szerződés felbontása után a közlekedők mindennapjaiban a lehető legkisebb mértékben legyen érezhető a változás és mindkét fél kiemelt fontosságot tulajdonít a koncessziós munkákban érintett munkavállalókkal kapcsolatos kérdéseknek.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön jelentette be, hogy az eddigi koncesszortól 2027. április 1-jén az állami tulajdonú Magyar Közúthoz kerül a magyar autópályák üzemeltetése, miután a Magyar Közlönyben megjelent a koncessziós szerződés megszüntetéséről szóló kormányhatározat. A miniszter közlése szerint az új üzemeltető harmadáron fogja ugyanazt a szolgáltatást biztosítani, ezzel 21 ezer milliárd forintot lehet spórolni a magyar állam számára. Erről bővebben itt írtunk.