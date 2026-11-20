Az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) pénteken a honlapján tudatta: az év 46. hetében beérkezett szennyvizek koronavírus-koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett.

Az örökítőanyag Eger, Miskolc, Tatabánya és Veszprém kivételével minden helyszínen kimutatható volt.

Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok és Szombathely szennyvíztisztítójának mintáiban.

Az örökítőanyag koncentrációja Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár, Győr, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Salgótarján, valamint Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában és az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

A tájékoztatás szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő időszakban.