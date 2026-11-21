A nyugodtabb pénteket követően szombaton hidegfront jön, vasárnap pedig egy ciklon érkezik, utóbbiból lehet jelentősebb csapadékra számítani.

Már a szombati, sarkvidéki eredetű légtömeget húzó front elindítja a lejtőn a hőmérsékletet, de még kifejezetten száraz körülmények között.

A látási viszonyok az utakon folyamatosan romlanak, ködös, párás a levegő, nagyon kell vigyázni az utakon a HungaroMet előrejelzése alapján.

Az éjszaka most még azért fagymentes volt, de a napközbeni front elvonultával felhősödés és a folyamatos hűlés jön, időszakosan már eshet is este.

9-14 fok közé azért még felemelkedik a hőmérséklet kora délutánra szombaton.

Rettenetesen erős, északnyugati szél lesz.

A vasárnapi ciklon pedig esőt hoz, a legtöbb a délnyugati országrészben hullhat. Aztán megérkezik a hideg légtömeg a ciklon hátoldalán, így a csapadék akár havazásba is átmehet hétfőre virradóan, hózáporok tehát lehetnek hétfőn, de még kedden is – leginkább keleten. Ekkor már csak 5 fok környékén lesznek a napi maximum-hőmérsékletek, éjjel pedig stabilan fagyni fog.