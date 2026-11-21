A brüsszeli közlemény szerint a címet elnyert mindkét város törekvései összhangban állnak az Európai Bizottság által elfogadott, a fenntartható turizmusra vonatkozó új uniós stratégia célkitűzéseivel. Célja az európai turizmus versenyképességének, fenntarthatóságának és ellenállóképességének erősítése, valamint a nemzetközi együttműködés és kapcsolatépítés előmozdítása.

A stratégia segíti a vállalkozások növekedését és a munkavállalók készségfejlesztését, támogatja az úti célokat egy kiegyensúlyozottabb turisztikai kínálat kialakításában, javítja az utazók élményeit - írták.

A közlemény szerint Ljubljana a 100 ezernél több lakossal rendelkező városok kategóriájában nyerte el a címet külön elkötelezettsége miatt a tudásmegosztás, a folyamatos tanulás és a lakosokra összpontosító kezdeményezések iránt. A látogatói adatok kezelésével kapcsolatos megközelítése jól példázza, hogyan használhatják fel az úti célok az új eszközöket az innovációra, a felelősségteljes növekedésre, valamint arra, hogy egész évben vonzóak maradjanak.

Ljubljana teljesítménye továbbá kiemelkedő az akadálymentes, fenntartható, digitális és kulturális turizmus területén – írták.

Calvia a 25 ezer és 100 ezer közötti lakosságszámmal rendelkező úti célok kategóriájában érdemelte ki a címet a turisztikai modelljének átalakítására irányuló törekvései miatt. A város fenntarthatóbb, egész éves működésre épülő modellje példaértékű lehet más, kisebb úti célok számára is - írták.

Fenntartható turisztikai megközelítése azt mutatja be, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a látogatók és a helyi lakosok igényei között, miközben támogatják a hosszú távú gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődést – emelték ki.

Az idei versenyre 24 országból 83 város nyújtott be pályázatot. A díjat az Európai Bizottság 2018-ban hozta létre.