Mennyi kiásott forint jutott Magyar Péterhez? – Frakcióreakciók a parlamentben

Magyar Péter hétfői napirend előtti felszólalására, amelyet átszőtt Seszták Miklós (KDNP) ügye, a parlamenti frakciók is reagálhattak. (28 percnél kezdődik a közvetítésben.)

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint jobban beszél Magyar Péter, mint az NVVH elnöke, de így is sok minden kimaradt szerinte a beszédből, például nem tudni, kik állnak a Seszták-ügy középpontjában, és mikor játszódott: az ő megfejtése szerint 2014 és 2020 között, a másik kulcsfigura pedig Jellinek Dániel. Ezen kívül szerinte fontos részlet, hogy az ügy a Volánbuszhoz kötődik, amelynél ott volt abban az időben Magyar Péter is, akinek minden egyéb felelőssel együtt szintén le kellene mondania. Szerinte ez az ügy egy fontos ügy eltakarására használ most: az ügynökakták nyilvánosságra hozatala hibáiéra (Lezsák Sándor története). Követelte, hozzá k nyilvánosságra, kié a 6,5 milliárd kiásott forint, és mennyi jutott ebből Magyar Péterhez, erre a Tisza padsorai nevetésben törtek ki, Forsthoffer Ágnesnek emiatt csendre kellett intenie az üléstermet. Felidézte, szerinte épp Jellinek Dánielnek adott el lakást duplaáron lakást Magyar Péter. Azt is követelte, hozza a kormányfő nyilvánosságra annak a hátterét, hogy miért áll bele a brüsszeli államvallásba.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője reakciójában arra világított rá: semmit nem változik a műsorban, Magyar Péter kormányzás helyett csak a Fideszt és a KDNP-t támadja. Rámutatott: 2024 előtt folyamatosan a maga érdekeit érvényesítette a mostani kormányfő, hogy például egy páholyban ülhessen egy focimeccsen Orbán Viktorral. A politikus is tudni szeretné, hogy mit kérnek a németek az ideológiai alkalmazkodásért, a globális érdekek képviselete mindenesetre látványos. Szerinte jól látható, hogy ellentmondás van Unger Anna és Magyar Péter megfejtése között a Seszták-ügyben. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök plüssfigurákkal jár a parlamentben, és csak itthon bátor, a német kancellár előtt nem. Kikérte magának, amilyen hangnemben velük Magyar Péter beszél, aki szerinte 3 másodpercet nem bír ki, hogy ne szóljon közbe.

Forsthoffer Ágnes kezéből ezen a ponton némileg kicsúszott az ülésvezetés, percekig nem tudott csendet teremteni. Végül Magyar Péter jelezte a KDNP felé, hogy már nem sok idejük van, „mondják csak”.

Rétvári Bence ezután azzal folytatta, még a Varga Judit-felvételből sem derült ki az, hogy az Orbán-kormányzás maffiarendszer volt, az viszont igen, hogy Magyar Péter zsarolta korábbi feleségét.

Bóka János (Fidesz) szónoklata előtt Forsthoffer Ágnes házelnöknek ismét fegyelmeznie kellett. Bóka János aztán vállalhatatlannak nevezett minden visszaélést a közvagyonnal és a közbizalommal, aki érintett ilyen ügyben, annak nincs helye semmilyen politikai közösségben. Hogy mi történt, ki mit tett, nem tett, az a nyomozóknak és a bíróságoknak a dolga, nem Magyar Péteré szerinte, de most joggal lehet mindenben kételkedni, amit Magyar Péter mond vagy kiír. Mindenkinek joga, hogy tisztességes eljárásban védhesse meg magát. Vállalhatatlannak nevezte, hogy Magyar Péter hirdessen ítéletet, nevezzen meg felelősöket és adjon utasításokat hatóságoknak, egész politikai közösségeket bélyegezzen meg, politikai lincselést szervezzen, de nemcsak joga nincs hozzá, felelősség is terheli érte. Úgy látja, Magyar Péter szívesebben ülne ellenzék nélküli parlamentben, egy Tisza-bábkongresszusban, amilyenhez hasonlóra korábban is volt példa, de emlékeztetett: őt listáról 2,5 millió magyar ember juttatta a parlamentbe, nyugodtan „küldje rájuk az ÁVH-t”, ők akkor is itt maradnak.

Schummer Orsolya (Tisza) frakcióvezető-helyettes szerint Magyar Péter minden szava betalált napirend előtt, felszólalásában az Isztambuli Egyezmény ratifikálásának hírét üdvözölte, ez a fejlemény szerinte pozitív hatással lesz a magyar családokban élő nők és gyermekek életére egyaránt. Ezt követően tért át a Seszták-ügyre, szerinte Rétvári Bence oda ásta el most a KDNP-t, ahová Seszták Miklós a vagyont. Szerinte most derül ki az is, hogy a Fidesz-KDNP-ben vagy a képességgel vagy a morállal van baj, esetleg mindkettővel. Úgy fogalmazott, lehet, hogy nem is 6 milliárd forintról van szó, hanem ennek tízezerszereséről, miközben minden egyes forint mögött kizsigerelt vállalkozások, elüldözött értelmiségiek, kisemmizett emberek sejlenek fel. A Tisza Párt melléjük fog állni, erre tettek ugyanis esküt, folytatta. Szónoklata végén alázatot kért a korábbi kormánypártoktól.